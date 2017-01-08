〈中部〉高麗菜價崩跌 農糧署︰暖冬害的

2017-01-08

〔記者陳鳳麗／南投報導〕高麗菜價格崩跌，菜農心在淌血，農糧署主秘翁震炘說，高麗菜價會快速崩跌是因氣溫偏高的暖冬，讓第三批復耕的高麗菜提前成熟，與第二批採收期重疊，加上茶農和盤商信心不足搶賣搶買所致，下週氣溫下降，需求量增加，菜價就會止跌。

農糧署主秘翁震忻表示，高麗菜生長期六、七十天，去年九月颱風過後，十月初第一批復耕，即呼籲一批種植面積不要超過二百公頃，第一批種了二六三公頃，但趕上價格高點上市，供需和價格都不成問題。

十天後種植的第二批，面積一九○公頃；去年十月廿一日第三批為因應年節需求增至二五八公頃，今年暖冬且有多日氣溫偏高，因此原應在元月十日後採收，卻因天氣太熱，高麗菜提早成熟採收，與元旦前後採收的第二批產期撞在一起，且因菜農和盤商心急又擔心，拚命搶收和搶賣，才造成價格崩跌。