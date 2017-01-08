〈中部〉烘焙競賽頒獎 仁愛高山茶加值

2017-01-08

〔記者陳鳳麗／仁愛報導〕南投縣仁愛鄉公所相隔十年再辦高山茶烘焙技術競賽，選出特等、頭等、二等、三等獎等九個得主昨日頒獎，擔任評審的茶改場魚池分場秘書黃正宗表示，仁愛鄉是很夯的茶區，此次烘焙技術平均穩定，多數能掌握去除雜味、青味，提出茶葉的原香和清甜味。

仁愛鄉公所停辦了十年的高山茶烘焙技術競賽上月底舉行，鄉公所準備相同茶菁，給四十名參賽茶農進行烘焙，製好後繳回給公所，由茶改場魚池分場秘書黃正宗等人評審，選出特等一名，頭等兩名，二等和三等各三名，昨日下午在該鄉眉原部落西伯賞梅區舉辦事冬戀茶會中頒獎，現場並安排茶席，讓報名賞梅和品茗的遊客在梅樹下品茗、賞花。

鄉公所土地農業課長謝曉君表示，仁愛鄉茶區多在海拔 二千公尺以上的山上，茶菁品質佳，若茶農的烘焙技術也精湛，茶葉的品質和售價會更好，才恢復烘焙技術賽。而在比賽前先辦兩天的講習，請專家傳授烘焙的技術後，茶農再進行烘焙。

茶改場魚池分場秘書黃正宗表示，仁愛鄉是目前最夯的茶區，茶菁品質好，只要烘焙技術掌握高山茶的特色，即輕烘焙，去除茶菁的雜味和青味，並將原茶的香味和甜味提出，就能更提升仁愛的高山茶身價。

對於南投縣茶賽非常多，茶葉品牌也多的現象，黃正宗認為，品牌多少不重要，品牌經過時間的累積能留得下來的才重要，至於茶賽辦得愈多，表示愈多人想經營烏龍茶市場，這是好現象。