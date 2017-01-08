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〈中部〉15甲和美花海 美到春節

2017-01-08

〔記者劉曉欣／和美報導〕十五甲花海等著你！彰化縣和美花海節來了！

福高和美交流道特定區一帶，最近花海盛開，吸引許多民眾來看花，拍照，和美鎮長阮厚爵表示，花海總面積共有十五甲，分散在二高和美交流道附近一帶。

和美鎮農會理事林延達，也是和美花海農民的林延達強調，別小看這是利用冬季裡作時期的花海，只有波斯菊與向日葵，這還是有種植的技巧的！

林延達表示，首先必須在二期稻作收割之前就先撒下種子，因為這時候的稻田土還有水份，等到收割之後，割下稻桿就可以「敷蓋」田地，讓花苗好成長，由於稻作田地有餘肥，花苗不必再施肥。

林延達強調，會保留花田到農曆春節，至少大年初五之前都還有，接著就會進行插秧前置作業，希望今年老天爺保佑，讓花海可以持續到春節。

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  • 彰化縣和美花海節來了！15甲花田盛開了！（記者劉曉欣攝）

    彰化縣和美花海節來了！15甲花田盛開了！（記者劉曉欣攝）

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