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〈中部〉想多活幾年 種出優勝小番茄

2017-01-08

梁愛卿棄種每週噴藥的玫瑰

〔記者劉曉欣／彰化報導〕不再浪漫？彰化縣秀水鄉果農施純榮、梁愛卿夫妻，原本栽植玫瑰，八年前改種溫室小番茄；梁愛卿說，原因就是「就是為了想多活幾年」，玫瑰是「看」的，農藥量較大，小番茄堅持只有初期採預防性用藥，不只是顧到健康，連收入都增加了！

施純榮與梁愛卿所種的小番茄，今年參加彰化縣小番茄比賽，拿到優等獎的成績；梁愛卿表示，最新出爐的檢驗報告則是完全驗不出任何農藥殘留，這比得獎還開心。

梁愛卿說，夫妻倆務農約有二十年，一開始就搭建溫室希望能夠創造更多利潤，起初種大番茄、小番茄、彩椒，獲利情況不如預期，後來決定改種玫瑰花。

「當時覺得玫瑰花身價，應該比蔬果好！」梁愛卿笑說，種了玫瑰花才知道「平地玫瑰花並不好種」，尤其是高溫的夏季，玫瑰花價格通常只有遇到情人節才會上揚，才發現獲利不易，特別是玫瑰花幾乎是每星期都要噴灑農藥，她覺得自己還年輕，「還想多活幾年」，就跟丈夫提議改種其它蔬果吧。

歡喜收成無農藥殘留的成果

最後，夫妻倆決定全心全意改種小番茄，既然是為了健康捨棄玫瑰花，決定只有初期施用農藥，並且是採預防性用藥，後來就不再用農藥，劑量與次數都跟種玫瑰花少很多，梁愛卿笑說，「畢竟，花是用來看的；小番茄是吃的！」

今年的彰縣小番茄比賽，昨天在秀水鄉農會由縣長魏明谷頒獎，魏明谷說，全縣小番茄面積約有四百公頃，現在是盛產期，希望全民支持用心栽種的水果。

今年比賽冠軍由花壇果農梁烽政再度蟬聯，堅持土壤栽種小番茄，再度獲得肯定；亞軍林性欽、吳瑞峯，季軍李文祥、邱耀慶、林承翰，優等獎陳準國、梁愛卿、楊水福、陳鴻庭、林榮明、蘇錦坤、高垂農、孫建新、廖旭源、莊政榮；團體組冠軍為秀水鄉農會，亞軍為花壇鄉農會、永靖鄉農會，季軍為埔鹽鄉農會、北斗鎮農會、溪州鄉農會。

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  • 彰化縣小番茄比賽，冠軍由花壇果農梁烽政蟬聯。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣小番茄比賽，冠軍由花壇果農梁烽政蟬聯。（記者劉曉欣攝）

  • 彰化縣秀水鄉果農施純榮（圖右）、梁愛卿夫妻說︰「就是為了想多活幾年」，才捨玫瑰轉種小番茄。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣秀水鄉果農施純榮（圖右）、梁愛卿夫妻說︰「就是為了想多活幾年」，才捨玫瑰轉種小番茄。（記者劉曉欣攝）

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