〈中部〉高麗菜10元開放自採 上百人搶收

2017-01-08

〔記者曾迺強／溪口報導〕高麗菜價格暴跌，嘉義縣溪口鄉農民葉金憲不捨高麗菜腐敗，以每顆十元開放民眾自採，昨天吸引上百人前往體驗，他為了讓人人有菜可採，臨時更改每人限採兩顆，卻引起民眾不滿，甚至與現場工作人員險釀口角衝突，葉某看著被踩亂的農田，直說：「以後不開放了！」

七十四歲葉金憲說，高麗菜暴跌，若以每天一千兩百元工資僱人採收，不敷成本，透過晚輩蔡雪嬌在臉書宣傳「來嘉義遊玩，順便到溪口採高麗菜」，結果吸引上千人按讚分享；他位於開元殿旁高麗菜田，昨清晨五點就有民眾排隊，有人反映等太久，經協調決定提早一小時，上午八點開放入園摘採。

不少人攜家帶眷前來，高麗菜田開放一小時，面積約○．三公頃、九千多顆高麗菜數量剩一半，昨天上午九點多，葉金憲臨時決定把每人摘採上限由十顆改兩顆，此舉引起民眾不滿，紛紛抱怨「裝肖維」、「油錢不只二十元」，也有年輕夫婦感謝農家。

溪口鄉長劉純婷說，農家因不敷成本，才開放民眾自採，盼體恤務農辛苦。遠從彰化來的洪詩晴說，聽說有人在開放前就來偷採，實在很不應該。民雄鄉民許延呈說，很高興體驗摘採高麗菜樂趣，要拿回去分送親友。