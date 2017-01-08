〈中部〉繩索吊掛垂降 達人修樹特技吸睛

2017-01-08

〔記者黃淑莉／古坑報導〕雲林古坑東和國小校園內多棵百年老樹，因欠缺經費維護，傷痕累累，修樹達人楊貴平到校看樹，既感動又不捨，號召十多位愛樹志工免費到校修樹，志工們以一條繩子爬上十多公尺高樹上、懸空修剪樹枝，讓人大開眼界。

東和國小一棵百年竹柏多年前遭雷擊，老樹奄奄一息，向福田樹木保育基金會求助，基金會派樹醫生到校為老樹動手術，發現校內的老黑松、樟樹也需要整理。

東和國小老黑松 志工免費修整

楊貴平得知專程跟妻子開車到東和國小看樹， 並號召來自新北、南投、台南及高雄等地十多位攀樹高手、修樹專家到校當志工，連住宿、吃飯、交通費都自理，他們透過可承載上千公斤的特殊繩索，先將自己吊掛到樹上，找到生病樹枝，以繩索固定好，再用電鋸修剪，細菌感染嚴重的傷口要先殺菌再敷藥，修樹過程宛如特技表演，吊掛、垂降、懸空、攀爬，樹下超過百位學員大開眼界直呼精彩、厲害。

年近六十歲的楊貴平，年輕時從事營建工程，十多年前在一位已故生態專家介紹下開始學修樹，最後放棄營造全心投入修樹，十多年來修過的樹不計其數，他說，「不是人修樹，而是樹在修人」。

楊貴平指出，修樹最重要是修枯枝、斷枝、病蟲害枝，再來才是生長不良樹枝，修剪過的樹看起來應是賞心悅目、心曠神怡，但有許多人都亂修樹，把樹修得光禿禿。

東和國小校長林秉武表示，老黑松雖在路旁但吊車費八千起跳，估計這次修剪兩棵老樹至，若非志工幫忙，可能少要花費三十萬元。