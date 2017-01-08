〈中部〉燈會排擠？弱團年餐 募不到五成

2017-01-08

〔記者詹士弘／斗六報導〕年關將近，過年圍爐的時間近了，但弱勢團體為老人、街友勸募年餐行動，受到台灣燈會募款等因素擠壓，成為史上最難的一年，華山基金會表示，往年同期可募到六成以上的年餐，今年至今不到五成；老人福利保護協會也表示，小額捐款勸募難度增加，已擴大募款對象，希望解決難關。

大額掛零 小額不如往年熱絡

華山基金會雲林站長楊舒婷表示，雲林今年年餐預計募集一千兩百份，疑受經濟不景氣及雲林縣舉辦台灣燈會影響，大額認養經費掛零，小額捐款也沒往年熱絡，從去年十月推動至今，募不到目標的五十％，進度遠遠趕不上往年同期的六、七成；另弱勢長輩一千兩百多人每月認養金一千兩百五十元，也募不到三成。

華山基金會指出，除了個人認捐意願大減外，過去華山基金會與學校合作在校園設樂捐桶供學生自行捐款，但本學期因部分家長有意見而取消，讓沿海地區勸募難度變的更高，有意協助捐款的民眾可洽電話：05-5379915。

寒士尾牙、獨老圍爐 期待善心

去年底才在雲林設站的人安基金會也將辦理「寒士吃飽卅尾牙」活動，邀請寒士、獨居長輩及單親媽媽一起用餐，預計席開卅桌，加上發紅包需求，預計需募集卅萬元，但目前只募到兩成，也請社會大眾伸出援手，共襄善舉。電話：05-5320021。

老人福利保護協會依慣例舉辦獨老圍爐，預計辦四十桌，每桌四千元，協會執行長林金立表示，對外勸募一年比一年難，今年個人認捐的意願更低，可能與實施一例一休後民眾對未來充滿不確定性有關，加上今年年節氣氛不濃，民眾熱情降溫許多。

林金立指出，已積極開發新的勸募對象；社會處長丁彥哲表示；如有需求會協助連接社會資源。