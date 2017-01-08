〈中部〉敗給天氣 雲嘉烏金、鰻金都成空
〔記者蔡宗勳、黃淑莉／綜合報導〕今年碰上暖冬，致嘉義雲林漁民烏金夢碎，恐怕連鰻金也成空，紛紛抱怨說：「歹年冬」，這個農曆年難過了！
烏魚只到台中外海不再南下
一年一度烏魚季近尾聲，雖然中台灣以北紛紛傳出滿載而歸好消息，但由於暖冬，烏魚幾乎只游到台中外海就不再南下，雲嘉漁民望眼欲穿，嘉義區漁會統計，迄今進場交易累計只有五百九十三尾，總銷售金額僅約二十萬元，部分捕烏漁船甚至連一尾烏魚也抓不到。
雲林沿海漁民無奈說，烏金可遇不可求，但這幾年沒有像這次這麼慘，最多時一天捕一、二百尾，大部分都只捕到一、二十尾；烏金沒來，鰻金也很慘，雲林捕獲量差、價格又跌到一尾剩三、四十元。
嘉義區漁會總幹事林俊雄指出，嘉義沿海這一季的烏魚只有零星漁獲，推測與冬天天氣太暖和有關，因為南台灣海水溫度偏高，烏魚大多滯留在台中以北外海；嘉義捕烏船以膠筏為主，頂多到南彰化外海作業，根本無法跑到台中圍捕烏魚。
十二月至今 雲嘉僅捕三千尾
雲林許姓業者指出，暖冬氣溫不夠低、東北季風不夠強，烏魚都在彰化以北海域迴流，通過濁水溪的也直接出海在澎湖、台南海域迴流，雲林、嘉義海域根本看不到烏魚，從去年十二月至今雲、嘉捕獲量累計大約只有三千尾左右。
許姓業者說，烏魚捕撈期大約還有半個多月，但有一些烏魚已開始「脫卵」，即使捕到也沒有價格，漁民出海捕撈意願不高。
水溫過高 鰻魚苗不近雲嘉岸
烏魚不來，其它縣市慶豐收鰻魚苗，似乎也不眷顧嘉義漁民；據統計，截至元月五日止，嘉義沿海捕獲量為十九萬七千六百一十九尾，不及鄰近雲林，更不用說與宜蘭、花蓮相比。
雲林縣半個月前鰻苗剛出現時，一天曾有五千尾，但好光景只維持一、兩天，其他時間大約都只有幾百尾，有的漁民忙了大半天只捕撈到幾十尾。
價格腰斬 撈捕量少漁民無奈
捕撈量少，價格又腰斬，漁民無奈說，以前量少一尾也有一百多元，現在量少價格一尾只剩三、四十尾。
林俊雄表示，全台鰻魚苗捕撈量數以百萬尾計，價格從每尾一百五十元降至目前的三十幾元，但嘉義鰻魚苗捕獲量不及北部地區，也和水溫過高有關。
漁民翁守仁說，鰻魚苗從東台灣由北往南游至巴士海峽，再沿台灣西岸沿海北上，因南台灣水溫過高，游到嘉義沿海並不接近沿岸，致捕獲量有限，讓漁民大嘆「被天氣打敗了！」
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標題：〈中部〉敗給天氣 雲嘉烏金、鰻金都成空
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