〈南部〉師生自製桂花釀 籌錢買課外讀物

2017-01-07

〔記者林孟婷／大內報導〕位於偏遠學區的台南市大內區二溪國小，為了讓學生有更多的學習資源與機會，師生將校內所栽種的桂花摘下、親手自製桂花釀向外籌措經費，用自己的力量尋找資源與協助，也獲得不少外界愛心民眾的支持。

二溪國小校長沈佳蓉說，該校屬於小校、但學校環境相當好，位於山區景色優美、孩子們可以接近自然生態，鄰近有南瀛天文館，師生常前往參觀一窺星空奧秘。

沈佳蓉表示，為了讓孩子有更多學習機會，學校成立特色社團，例如所成立的戰鼓隊就常對外參賽拿下多項大獎，但受限於經費問題，孩子練習的戰鼓設備不足，一度以塑膠桶當作戰鼓克難練習。

沈佳蓉說，由於校園中栽種不少桂花樹，且將桂花生態納入學習的校本課程當中，除了讓孩子了解桂花生態、如何採收桂花外，並將桂花加以運用，加入麥芽糖熬煮成桂花釀。

「貴賓來訪時，桂花釀就成為最佳的伴手禮。」桂花釀同時也對外販售，地方有活動舉辦時，師生也會前往擺攤銷售義賣，沈佳蓉表示，所得義賣經費做為購買課外讀物、設備，甚至計畫推出寒暑假午餐計畫，讓有需要的學生獲得幫助。

此外，義賣所得款也挹注學校戰鼓隊比賽所需物品，外界的愛心支持也協助完成戰鼓設備的購買，學生用自己的力量幫助自己，也是另一種學習經驗。