| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
一例一休上路 年前再現購車熱潮！ 上班族大團結 團購刮刮樂拼年終！
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉師生自製桂花釀 籌錢買課外讀物

2017-01-07

〔記者林孟婷／大內報導〕位於偏遠學區的台南市大內區二溪國小，為了讓學生有更多的學習資源與機會，師生將校內所栽種的桂花摘下、親手自製桂花釀向外籌措經費，用自己的力量尋找資源與協助，也獲得不少外界愛心民眾的支持。

二溪國小校長沈佳蓉說，該校屬於小校、但學校環境相當好，位於山區景色優美、孩子們可以接近自然生態，鄰近有南瀛天文館，師生常前往參觀一窺星空奧秘。

沈佳蓉表示，為了讓孩子有更多學習機會，學校成立特色社團，例如所成立的戰鼓隊就常對外參賽拿下多項大獎，但受限於經費問題，孩子練習的戰鼓設備不足，一度以塑膠桶當作戰鼓克難練習。

沈佳蓉說，由於校園中栽種不少桂花樹，且將桂花生態納入學習的校本課程當中，除了讓孩子了解桂花生態、如何採收桂花外，並將桂花加以運用，加入麥芽糖熬煮成桂花釀。

「貴賓來訪時，桂花釀就成為最佳的伴手禮。」桂花釀同時也對外販售，地方有活動舉辦時，師生也會前往擺攤銷售義賣，沈佳蓉表示，所得義賣經費做為購買課外讀物、設備，甚至計畫推出寒暑假午餐計畫，讓有需要的學生獲得幫助。

此外，義賣所得款也挹注學校戰鼓隊比賽所需物品，外界的愛心支持也協助完成戰鼓設備的購買，學生用自己的力量幫助自己，也是另一種學習經驗。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
中山高仁德交流道「二出一入」 春節前通車

眾所矚目的中山高速公路台南仁德北上交流道改建三部曲，最後的第二出口匝道增設工程已經完成，昨天相關單位履勘，確認可於農曆年前放行，協助分流返鄉…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
贊助商廣告
3C頻道more »
汽車頻道more »
假日料理✤香蝦炒麵
花生蜜地瓜
香烤菇菇番茄
握壽司要一口吃掉？
轉寄

標題：〈南部〉師生自製桂花釀 籌錢買課外讀物


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月7日‧星期六‧丙申年臘月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.