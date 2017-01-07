〈南部〉「希望蛋糕」 地震災民重新站起來
2017-01-07
〔記者洪瑞琴／台南報導〕一塊蛋糕，滿滿的祝福，重新站起來的力量！去年二○六地震帶來台南慘重傷痛，這一年來受創家屬們走得艱辛，其中一對喪失愛子的父母，他們為了完成兒子生前願望開餐廳，學習養生蛋糕烘焙，搬「新家」跨出新希望，打算二月開店，開啟新生活，感謝社會支持陪伴，也讓大家看見愛的力量。
日前他們歡喜入厝，邀請市長賴清德、社會局長劉淑惠與社工品嚐烘焙手藝，讓賴清德讚不絕口，鼓勵他們勇敢迎向新生活。
劉淑惠表示，他們的兒子生前喜歡玩音樂，還與好友們組成樂團演奏，最大心願是開一家結合音樂的餐廳，可是兩人都不會玩樂器，思考後決定開早午餐店，這一年來勤學餐點，一次又一次精進，終於有成果，邀請市長與社工來品嚐，也對市府一路陪伴與社會愛心捐款，深深表達感謝之意。
劉淑惠表示，他們為了完成兒子的心願，把想念化作動力，全心投入烘焙製作，一塊看似簡單單純的蛋糕，卻蘊含無比勇氣與滿滿的愛，實在令人感動。
此外，維冠大樓所有權人土地價購的災戶，陸續重購房屋入住，震災復原重建小組討論決議，入厝時考量台灣風俗民情，若有邀請市府前往參加，提供入厝禮金一萬二千元，以表達祝賀之意。
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