〈南部〉全盲小三學童 勇奪才藝比賽鋼琴冠軍
2017-01-07
〔記者楊金城／佳里報導〕永康大灣國小三年級學生蘇漴瑋出生就雙眼全盲，但他熱愛鋼琴，「聽鋼琴聲，心情很好，彈鋼琴時，心情不好、煩惱都不見了。」他說，參加台南特殊教育學生才藝比賽獲得個人Ａ組第一名，媽媽張淑芬和學校特教組長蘇湘茹替他高興在音樂路上展現天賦，獲得成就感和自信心。
參加特教生才藝賽 展現天賦
台南市特教生獎助學金暨才藝比賽頒獎昨天在佳里舉行，有四十六校、八十三位學生獲台南市身心障礙學生教育協會頒發獎助學金，永康大灣國小並在團體組和個人Ａ組都拿冠軍，仁德國中在國中團體組奪冠。
台南市教育局副局長陳献明表示，舉辦特教生才藝比賽和頒獎，是在鼓勵特教生於自己的人生舞台更努力上進，綻放生命的光彩。
擔任南市身障生教育協會理事長的教育局主秘蔣銘娟說，過去廿一年來協會運用各界捐款計捐助二二三四位學生、一千七百萬元，希望幫助特教生在學習路上扶持一把，並勉勵特教老師、家長在特教生背後的辛勞。
大灣國小在國小團體組奪冠，特教老師康琮富說，沒有經特別訓練，只是讓孩子演出在校平時的學習成果。
蘇漴瑋由媽媽張淑芬陪同領獎，蘇漴瑋說，聽到鋼琴聲音，心情會很好，彈鋼琴是他的最愛。張淑芬每天為兒子到校陪讀，她說再辛苦都值得。
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