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〈南部〉中芸國中英文課減量教學 成績反變好

2017-01-07

〔記者洪臣宏／高雄報導〕中芸國中位處偏鄉，英文會考總是墊底，因而參加教育部英語實驗方案，沒想到一年後在多益普及測驗贏過了市區學校。原本排斥英文的學生說：「課變少了，教的又簡單，漸漸喜歡英文課了。」

中芸國中一○四學年度主動參加英語實驗方案，去年九月參加多益普及測驗（TOEIC Bridge），成績不僅遠遠超過其他偏鄉學校，也略勝不少市區學校。

教育部英語實驗方案計畫由前政大外語學院院長陳超明主持，實施減課教學，跳脫教科書框架，參與學校的英文老師得自訂學習單、目標等，備課時間至少比傳統教學多出二至三倍，校長王耀庭認為偏鄉孩子文化刺激太少，為了讓學生擺脫墊底，決定放手一試。

在中芸國中執教十二年的英文老師許慧玲深深感受到學生變化。她說，以往成績後段學生上課「度時如年」，如今上課氣氛活潑，「連打瞌睡時間都沒有」。

許慧玲表示，在課程設計上放棄一言堂式教學，利用分組討論、遊戲等讓學生有更多機會「聽」、「說」、「讀」。英文課減量教學，以深化基礎學習，其餘課程則讓有意願的學生在第八節課學習。

許慧玲強調：「不要讓後段學生提早放棄。」這就是多益顯現出來的效果。

一年級蘇愉琇得知學校有實驗教學，毅然選了中芸國中；黃毓珍國小時英語如「鴨子聽雷」，現在參加學校「英文研究社」外籍教師的全英文教學；黃柏樺開始閱讀英文小說，不懂的就利用視訊向就讀美國學校的表姊詢問。

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