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〈南部〉鳳山行政中心站 候車亭現原民風

2017-01-07

〔記者葛祐豪／高雄報導〕「紫斑蝶」現身候車亭！交通局與原民會聯手打造鳳山行政中心站的候車亭，以紫斑蝶及石板屋為藝術設計主題，展現原住民文化裝置藝術，讓搭車的民眾驚艷不已。

目前行經鳳山行政中心站的公車有30、70、橘7、橘10、8006、8041、8048及8049等八條路線，許多乘客等車時，都會仔細欣賞這處原住民藝術創作候車亭。

交通局長陳勁甫說，藉由原民文化裝置藝術，賦予候車亭新意象，讓等車不再枯燥單調。

原民會主委谷縱表示，為呈現茂林區在地「魯凱族下三社」原住民特色的裝置藝術，特別邀請茂林當地魯凱族傳統工藝家烏巴克，將候車亭打造成露天博物館，達到原住民語言文化推廣、行銷原鄉觀光旅遊目的。

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  • 紫斑蝶現身候車亭。（記者葛祐豪攝）

    紫斑蝶現身候車亭。（記者葛祐豪攝）

  • 交通局與原民會聯手打造鳳山行政中心站的候車亭，以紫斑蝶及石板屋為藝術設計主題，展現原住民文化裝置藝術。（記者葛祐豪攝）

    交通局與原民會聯手打造鳳山行政中心站的候車亭，以紫斑蝶及石板屋為藝術設計主題，展現原住民文化裝置藝術。（記者葛祐豪攝）

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