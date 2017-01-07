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〈南部〉漸凍人投身公益 用熱情迎戰人生

2017-01-07

〔記者黃良傑／高雄報導〕先後被醫生判定活不過十二歲、終生依賴輪椅，廿六歲的漸凍人胡庭碩已多活十四個年頭，勇敢活出自己精彩人生，他回憶國中時期，母親為了他放棄在高雄領模範母親獎，胡庭碩投身公益擔任志工，決定用熱情解凍生命、回報母親。

胡庭碩小時候被診斷罹患脊髓性肌肉萎縮症，即俗稱的漸凍人，母親不離不棄，辭掉高薪經理工作，全心照顧他，一路激勵他上建中、台大法律系，高中發病雙腳無力，以後只得依靠輪椅，他一度心灰意冷、怨天尤人，甚至拿起菜刀割腕，母親奮力阻擋，竟以手握刀鋒，見到母親流血，他驚醒了，發現自己的懦弱。

胡庭碩開始思索生命，勇敢迎戰人生，成為社會創新巴士共同創辦人，他決定與好友走入農村，進行一連串的農村改造，發揮文創與回饋的心，在有限的生命光譜中，用熱情解凍人生，走入農村串起都會，投身志工回報社會。

週日 胡庭碩分享人生故事

胡庭碩的故事感動勞動部官員，高屏澎東分署青年職涯發展中心特別邀請他在八日「跨域創新」職涯講座，分享人生故事與農村改造經驗。

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  • 漸凍人胡庭碩（右一）投身公益擔任志工，與青年朋友分享解凍生命的故事。（記者黃良傑攝）

    漸凍人胡庭碩（右一）投身公益擔任志工，與青年朋友分享解凍生命的故事。（記者黃良傑攝）

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