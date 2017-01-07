〈南部〉樂觀面對燙傷 八歲女童「勇」奪陽光獎學金
〔記者洪定宏／高雄報導〕八歲小女孩晴雯去年不慎被滾燙雞湯淋到，導致右肩、右臉、前胸、手指頭，多達十五％的燙傷面積，經過治療後，必須穿壓力衣持續復健，但晴雯很勇敢、堅強，一直以笑容面對最辛苦的水療，還很貼心地幫忙父母賣桶仔雞、雞腿排、茶葉蛋。
陽光基金會南區中心主任李欣雅表示，十二歲以下兒童燒燙傷的地點近九成在家裡，近三年服務近百件個案中，多數為翻倒熱食、拉扯加熱電器、地板放置熱湯等。農曆春節將至，李欣雅呼籲家長準備年菜時，「只要多一分提醒，就能少一分意外，讓孩子開心過年，平安長大」。
去年八月暑假某日，晴雯媽媽一如往常準備晚餐，當她端著滾燙雞湯走出廚房之際，被門簾擋住視線，沒看到要進入廚房的晴雯，母女倆相撞後，熱湯溢出，潑灑到晴雯的右臉頰及右肩膀等處。
媽媽依據「沖、脫、泡、蓋、送」步驟，聯絡救護車將晴雯送醫治療，住院約半個月，至今仍要到醫院及陽光基金會復健。因為第一時間使用冷水沖洗，降低熱湯傷害程度，目前僅右肩膀有明顯疤痕，右臉頰已緩和，但仍須全天候穿壓力衣追蹤疤痕變化。
雖然才小學二年級，但晴雯表現出超齡的成熟與貼心，當媽媽責怪自己不小心時，她會安慰媽媽說：「如果我也小心一點，或許就不會受傷了！」面對辛苦的治療過程，她說：「媽咪不要難過，我會好起來的，我很勇敢、不會害怕！」勇敢又樂觀的晴雯因此勇奪「陽光獎學金」，讓媽媽感到驕傲又開心。
雖然仍需復健，但晴雯放學後都會幫忙父母經營的桶仔雞生意，晴雯感恩地說：「謝謝媽媽細心照顧我，還煮超好吃的食物給我吃，未來一切都會愈來愈好！」媽媽表示，誰都不想遇到意外，但如果發生了，家人應該做孩子的後盾，陪伴渡過難關。
問晴雯：「會不會害怕熱湯？」她笑說：「還是會啊！」但現在如果要進出廚房，家人都會互相提醒，因為他們相信只要多注意，就能避免燒燙傷事件。
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