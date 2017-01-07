〈南部〉三千份雞湯送暖 屏縣獨老足感心

2017-01-07

〔記者羅欣貞／屏東報導〕「雞湯送暖、天使傳愛」獨居長者歲末關懷邁入第十五年，即日起至十三日，動員志工、郵差等人力，為屏縣三千位獨居長者宅配雞湯，讓他們感受社會的溫暖。

這項愛心活動由屏東基督教醫院籌募一千份雞湯、7-ELEVEN「把愛找回來」公益零錢捐贊助兩千份，每份雞湯五百四十元，昨天上午在屏東公園舉辦起跑儀式，縣長潘孟安、屏基院長余廣亮、7-ELEVEN高屏區部長李炎生及各協力單位代表齊聚一堂。

縣長潘孟安、屏基院長余廣亮等人代表到屏東市八十五歲林徐玉英阿嬤家中探視並送上雞湯，林徐阿嬤因高血壓雙眼視力模糊，加上曾車禍，目前需使用四腳椅子輔具協助行走，她收到雞湯時露出燦爛的笑容，直說好感恩。