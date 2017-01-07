| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
一例一休上路 年前再現購車熱潮！ 上班族大團結 團購刮刮樂拼年終！
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉三千份雞湯送暖 屏縣獨老足感心

2017-01-07

〔記者羅欣貞／屏東報導〕「雞湯送暖、天使傳愛」獨居長者歲末關懷邁入第十五年，即日起至十三日，動員志工、郵差等人力，為屏縣三千位獨居長者宅配雞湯，讓他們感受社會的溫暖。

這項愛心活動由屏東基督教醫院籌募一千份雞湯、7-ELEVEN「把愛找回來」公益零錢捐贊助兩千份，每份雞湯五百四十元，昨天上午在屏東公園舉辦起跑儀式，縣長潘孟安、屏基院長余廣亮、7-ELEVEN高屏區部長李炎生及各協力單位代表齊聚一堂。

縣長潘孟安、屏基院長余廣亮等人代表到屏東市八十五歲林徐玉英阿嬤家中探視並送上雞湯，林徐阿嬤因高血壓雙眼視力模糊，加上曾車禍，目前需使用四腳椅子輔具協助行走，她收到雞湯時露出燦爛的笑容，直說好感恩。

廣告
  • 阿嬤收到縣長潘孟安（後）、屏基院長余廣亮（左）等人送來的雞湯笑得好開心。（記者羅欣貞攝）

    阿嬤收到縣長潘孟安（後）、屏基院長余廣亮（左）等人送來的雞湯笑得好開心。（記者羅欣貞攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
中山高仁德交流道「二出一入」 春節前通車

眾所矚目的中山高速公路台南仁德北上交流道改建三部曲，最後的第二出口匝道增設工程已經完成，昨天相關單位履勘，確認可於農曆年前放行，協助分流返鄉…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
贊助商廣告
3C頻道more »
汽車頻道more »
假日料理✤香蝦炒麵
花生蜜地瓜
香烤菇菇番茄
握壽司要一口吃掉？
轉寄

標題：〈南部〉三千份雞湯送暖 屏縣獨老足感心


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月7日‧星期六‧丙申年臘月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.