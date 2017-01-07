〈南部〉情如手足 屏大2身障生相扶持
2017-01-07
一腦麻一視障 互補不足
〔記者羅欣貞／屏東報導〕國立屏東大學教育心理與輔導學系大四學生蕭丞竣與黃勤，一位重度腦性麻痺、一位中度視覺障礙，同班四年來相扶持，「你當我的眼、我當你的手腳」，互補不足，感情比親兄弟還深。
來自高雄的蕭丞竣一歲時被鑑定為重度腦性麻痺，不會爬行、走路，經過長期復健，才能穿著支架鐵鞋站起來，走路十分吃力，站立時兩手也不能提東西，需要人攙扶才安全，常靠電動車代步。
手腳不方便的他到屏大後，遇到同樣需要別人協助的台南人黃勤，因早產視神經發育不全，左眼只剩光覺，右眼視力也僅○．一，經開刀治療，眼前世界還是模模糊糊。
大一入學兩人成為同班同學及室友，「這個人講話怎麼不看氣氛的？」蕭丞竣說，對黃勤的第一眼印象，就是他講話太直，後來才發現原來是他視力不好；黃勤則笑說，第一次看到蕭丞竣走路被嚇到。
兩人每天一起行動，黃勤當蕭丞竣的手與腳，扶著他走路、幫他拿東西，蕭丞竣則是黃勤的眼睛，不時提醒他哪裡有危險、哪裡有階梯，或是紅燈亮了要停下來。
大二時，蕭丞竣當上動漫社社長，黃勤是幹部，遇到需要跑腿、動手的事情，就由黃勤上場。
今年即將畢業，樂觀活潑的兩人都希望從事助人的工作，尤其能服務身心障礙者，就算畢業後必須分開，他們也說，反正家住得很近，兄弟感情不會變。
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