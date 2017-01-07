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〈南部〉多頭馬車難管理 台東鯉魚山殘破

2017-01-07

欄杆沒扶手 涼亭剩屋頂

〔記者黃明堂／台東報導〕台東市鯉魚山是市民重要的遊憩運動場所，也是很多人過年走春的地點，春節快到了，卻仍處處殘破，木棧道破損，欄杆沒有扶手，涼亭只剩屋頂，危險環境已造成多位老人家受傷。鯉魚山的管理權責單位含蓋縣政府、台東市公所及台東林管處、國防部，縣議員洪宗楷邀縣府建設處官員會勘後，初步確定將先投入三百萬元做部分修繕。

鯉魚山在台東市民心中的地位如同「聖山」，早期是過年必遊之地，過年到此打彈珠台、射飛鏢，是很多市民的記憶，近十幾年來沒落，但仍是市民重要的晨間運動場所，特別是老人社團，一早就在這裡跳舞、練武。

但現狀卻是上山的木棧道從山下一路壞到山上，破的破，腐的腐，斷的斷，步道的欄杆扶手不見了，只剩帶刺的鐵杆，危及行人安全，木造涼亭的柱子全斷，屋頂垮倒地上。

洪宗楷說，鯉魚山的殘破有部分是去年風災造成的，有部分是風災之前就存在的問題，管理單位很多，卻沒有一個完全負責，這裡是台東的門面，很多觀光客到此一遊時都感到訝異，居然會是這種破爛的景象。

獲300萬災修費 近期發包

縣府建設處表示，已經向中央申請到三百萬元的災修費用，最近會發包施工，也會立刻請鐵工將危險的鐵架切除清運，盡快還給大家一個安全的休閒空間。

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  • 台東市鯉魚山木棧道殘破不堪。（記者黃明堂攝）

    台東市鯉魚山木棧道殘破不堪。（記者黃明堂攝）

  • 木造涼亭柱子不見了，只剩屋頂貼地。（記者黃明堂攝）

    木造涼亭柱子不見了，只剩屋頂貼地。（記者黃明堂攝）

  • 台東市鯉魚山步道欄杆的扶手不見了，只剩帶刺的鐵杆。（記者黃明堂攝）

    台東市鯉魚山步道欄杆的扶手不見了，只剩帶刺的鐵杆。（記者黃明堂攝）

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