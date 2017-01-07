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〈南部〉失落的保生大帝神禡 復刻版回家了

2017-01-07

〔記者劉婉君／台南報導〕國立台灣歷史博物館與祀典興濟宮共譜佳話！祀典興濟宮失落多年的保生大帝神禡木刻版，昨天以仿真型態重新回到興濟宮，宮方人員舉行隆重的儀式歡喜迎接，近期先在正殿展示，供信眾觀賞，未來將恢復神禡版的原有功能，於重要醮典、活動、法會時，拓印分送給信眾。文化部也希望這起官方與民間共同維護文化資產的案例，可以成為日後類似案件的合作範例。

原件留在台史博妥善保存

為了迎接神禡仿真木刻版回家，祀典興濟宮利用昨、今兩天與成大人文社會科學中心合辦「虎爺暨動物神祇信仰國際學術研討會」之際，舉辦「迓保生大帝神禡木刻版回家儀式」，邀與會者共同見證，八名理監事身著長衫馬褂，在副董事長侯明福、台史博館長王長華帶領下，以神轎將仿真木刻版扛抬到興濟宮，再由王長華將復刻版交給文化部文化資源司專門委員張惠珠後，轉交至興濟宮董事長吳漢清手中。

保生大帝神禡木刻版長一○三．二公分、寬四十九．八公分，保生大帝左右有江仙官、張聖者，下有卅四官將，合計為卅六官將，一九七三年時，前輩畫家席德進曾前往拓印，並發表於「台灣民間藝術」一書中，評價為台灣版畫精品。

吳漢清說，多年前神禡木刻版在宮方人員不留意期間遺落，幾經輾轉後被台史博收購，宮方人員得知後，去年在時任台灣文學館館長、成大中文系教授陳益源協助下，向文化部長鄭麗君陳情，經與台史博協調，雙方同意將原件留在台史博妥善保存，再由台史博仿製復刻版送回興濟宮。原件能在更美好、更會照顧的家庭中，宮方也感到很安慰。

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  • 祀典興濟宮董事長吳漢清（右），在文化資源司專門委員張惠珠（中）見證下，從台史博館長王長華（左）手中迎回保生大帝神禡木刻復刻版。（記者劉婉君攝）

    祀典興濟宮董事長吳漢清（右），在文化資源司專門委員張惠珠（中）見證下，從台史博館長王長華（左）手中迎回保生大帝神禡木刻復刻版。（記者劉婉君攝）

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