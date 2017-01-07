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〈南部〉中山高仁德交流道「二出一入」 春節前通車

2017-01-07

〔記者吳俊鋒／仁德報導〕眾所矚目的中山高速公路台南仁德北上交流道改建三部曲，最後的第二出口匝道增設工程已經完成，昨天相關單位履勘，確認可於農曆年前放行，協助分流返鄉車潮，屆時匝道將會是「二出一入」的全新型態，希望能紓解當地長期以來的壅塞窘境；由於這是仁德交流道啟用近四十年來的最大變革，考驗著用路人的駕駛習慣。

仁德交流道因採「鑽石型」的匝道設計，上下國道的車流，與涵洞下的一八二線中山路雙向都有匯集，容易形成交通瓶頸，甚至嚴重打結，塞車問題讓用路人很頭痛，民怨四起，因此高速公路局斥資一．八億元，進行改善。

改善計畫是將北上匝道「一出一入」的設計，變更為「二出一入」，原出口維持，但在往北約一公里的位置新建入口，原入口再改成出口，等於橫跨一八二線的兩端，有雙出口，分散湧入平面道路的車流。

整個工程於一○四年七月啟動，新設的入口於去年六月二十四日先通車，原入口改建為第二出口，目前也已完成，高公局拓建工程處台南工務所昨天邀集市政府相關局處，以及區公所、警察等單位履勘，提出細部的修正意見。

第二出口的通車日期將在彙整意見後定奪，但確定可趕在農曆年前啟用，協助紓解車流，屆時也等於改建工程正式告一段落。

由於仁德交流道北上匝道的改善分階段進行，包含新建入口、修整原入口，再改成第二出口，被戲稱是三部曲，歷時逾十八個月。

拓建工程處台南工務所主任張明志表示，「二出一入」的新規劃全部上路後，往東區或南關線的車流可從第一出口下，若要由裕農路到後甲圓環，以及接太子路的，可在第二出口下，達到分流效果，避免車潮都塞在一八二線上。

張明志說，從仁德交流道上下中山高與平面道路的車流交會頻繁，由於周邊都會化的發展迅速，腹地不足，無法進行變更成如永康交流道的環線設計，只好依有限的空間，做最適切的改善。

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  • 仁德交流道北上的第二出口已完工，高速公路局邀請相關單位履勘，進行改善意見的彙整。（記者吳俊鋒攝）

    仁德交流道北上的第二出口已完工，高速公路局邀請相關單位履勘，進行改善意見的彙整。（記者吳俊鋒攝）

  • 仁德交流道北上的第二出口已完工，農曆年前通車。（記者吳俊鋒攝）

    仁德交流道北上的第二出口已完工，農曆年前通車。（記者吳俊鋒攝）

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中山高仁德交流道「二出一入」 春節前通車

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