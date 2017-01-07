〈南部〉《觀察筆記》誰站在對立面

2017-01-07

曾經讀過的「政府論」觀點再浮上腦海。

多少年前困惑不已的洛克「管得越少的政府越好」的主張，在抗爭屢起中，敲動心弦。

韋伯的「官僚菁英」卻不同，認為民主自由的個人權力至上，形成福利國家之後，會要求政府管得越多越好。

也有擔心大有為政府侵權，因之「小政府大市場」來追求經濟。可否行之久遠？對於現代社會不停歇且迅速地進化、轉化，政府功能和角色是關鍵。

台灣的現狀勾動人朝這方向做思考，政府要大有為，或是小政府大市場？

當前諸多因政策而起的走街頭之外，股市的當沖減稅最令人咋舌。請問政府，積極打房說是為對付炒房，然而，減徵當沖的稅不是鼓勵短線炒股，煽動投資人對賭？打房與當沖就是政策矛盾，毫無正當性與正義感。

說明政府短線，只想增加交易量來抽頭。

是誰站在政府的對立面？是政府！（資深記者黃明裕）