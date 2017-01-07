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〈南部〉立委李昆澤 力爭國道10號延伸到六龜

2017-01-07

〔記者王榮祥／高雄報導〕國道十號僅延伸至美濃，被地方批評只做半套！擔任立院交通委員會召委的立委李昆澤認為，國十若只延伸到美濃，整體效應將打折，他會與立委邱議瑩商議，邀集相關單位召開協調會，爭取國十延伸到六龜。

國道十號延伸案原始規劃是從里港交流道延伸快速道路至六龜新威里，但國發會去年底通過交通部提報方案，僅把國十延伸至美濃龍肚，引起地方關切。本月五日，立委邱議瑩在地方召開說明會，安排交通部官員列席向鄉親說明，結果引發強烈反彈；地方人士直言，延伸案只到美濃，不僅對舒緩交通沒幫助，也無助於地方產業發展。

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