〈南部〉台86線向東延伸案 內門盼重評估
2017-01-07
市府擇定內門 新蓋動物園
〔記者黃佳琳／高雄報導〕壽山動物園因空間不足等問題，高市府擇定在內門區新蓋一座動物園，預計最快三年後落成；但內門區對外交通不便，地方盼「台八十六線快速道路向東延伸案」能重啟評估，正視山區居民交通網改善的迫切性。
對外交通不便 缺快速道路
受限丘陵地形的阻隔，高雄旗山、內門地區與台南交通往來不便，目前僅能依靠市道一八二號及台三線，缺乏快速便捷的道路系統。一○三年起，公路總局提出六個延伸方案，但均遭否決結案，讓高雄山區民眾相當失望。
立委邱議瑩認為，交通部僅以本益比做為山區道路替代計畫標準，而建議的「市道一八二線烏山頭路段改線」，需等待高雄市立動物園遷建計畫，興建時程不僅未定，且該方案亦無助於區域平衡及提升醫療急難交通。
邱議瑩指出，若從現行改善山區交通來比較，台八十四線快速道路延伸至台南市玉井區，但台八十六線快速道路目前僅到達台南市關廟區，若以道路長度為準，台八十六線快速道路至少要延伸至高雄市內門區，再銜接到台三線內埔段，才能有效改善當地民眾的交通問題，且更符合區域公平原則。
為此，邱議瑩將邀集立院高雄市選區立委同仁，一起為高雄山區民眾用路爭取權益。她也建議民眾，踴躍利用國發會公共政策網路參與平台表達「台八十六線快速道路向東延伸至內門」的訴求，務必儘快解決高市山區對外聯絡道路的問題。
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