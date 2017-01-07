〈南部〉東港曬烏魚子 春節前即景

2017-01-07

〔記者陳彥廷／東港報導〕春節前烏魚汛期剛過，是東港野生烏魚子盛產期，純手工製作的老店隱身巷弄不起眼的轉角，卻藏著近半世紀的好味道，老闆方瑞欽說，這個時間點的野生烏魚子最對味最好吃。

入冬烏魚豐收，「烏魚子」屬後端產品，烏魚捕撈上岸後將母魚卵巢及魚卵抽出，再經壓輾、風乾而成，這個時間點，在東港就能見到不少商家曬著烏魚子，成為街頭特殊景象。

經營烏魚子生意近半世紀的方瑞欽表示，從魚販處批回烏魚子後，要先鹽漬排出多餘水分，隨後冷凍至表皮略呈褐色，再拿出去按壓，壓的力道拿捏就得靠經驗累積，每天約一小時在外曝曬，連曬一週，就直接用真空袋收縮包裝。

烏魚子的尺寸越大單價越高，一台斤從一千五到三千二不等，野生烏魚子口感紮實又綿密，油脂香氣令人食指大動，近日已有台中客專程採買伴手禮。