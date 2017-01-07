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〈南部〉恆春洋蔥增種 親民價可期

2017-01-07

〔記者蔡宗憲／恆春報導〕恆春半島洋蔥種植季節剛結束，雖然比往年慢了約一個月，但今年恆春地區種植面積增加近七十公頃，如果能躲過春雨及南風襲擊，民眾今年可望有平價又美味的洋蔥享用。

恆春鎮公所觀農課及恆春鎮農會統計，目前種植蔥苗作業已經全數完成，共計約兩百八十公頃，比去年兩百一十公頃多出約七十公頃，種植面積是五年來最高，也遠高於平均值兩百三十公頃。

同樣有大量洋蔥田的車城鄉，因為轉作火龍果熱潮，今年種植面積持平，在兩百一十三公頃左右。

恆春鎮公所觀農課課長陳忠能表示，去年遇上暖冬及寒流，洋蔥收成量少價揚，農民今年都希望扳回一城，雖然第一批育苗遭莫蘭蒂、梅姬等風災毀壞，多數農民仍在颱風季後大量種植。

陳忠能指出，今年種植時間慢了約一個月，農曆春節吃到首批洋蔥的機會不大。

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  • 恆春今年洋蔥種植面積創五年新高。（記者蔡宗憲攝）

    恆春今年洋蔥種植面積創五年新高。（記者蔡宗憲攝）

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