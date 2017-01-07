〈南部〉不滿台東火車站排班區變更 小黃運將請願

2017-01-07

鐵改局允改善 新措施20日上路

〔記者陳賢義／台東報導〕台東火車站現正進行計程車排班區域變更工程，站前排班計程車司機認為規劃及動線不適當，昨連署向鐵改局東部工務段台東工程段請願，並提出三點修正需求，立委劉櫂豪及台東縣議員洪宗楷到場關心，協商達成共識，鐵改局允諾改善，新設施廿日上路。

台東火車站前因未實施分流，常造成自小客車、計程車與上下車旅客和民眾爭道，甚至引發衝突，鐵改局台東工務段為改善現況，在車站左側增設計程車及大客車專用區，但排班計程車司機不認同，連署請願，要求規劃計程車專用停靠區，延伸至站旁文昌路，避免其他用路人佔用，影響排車秩序。

計程車運將們說，現行規劃計程車排班等候區三線單向排隊等候方式，嚴重影響司機收入，無法接受電話叫車；排班區附近應增設「計程車預約上車處」，以達排班計程車自行督導功效及違規蒐證取締標準。

劉櫂豪表示，由於台東較為特殊，除了排班以外，還有許多電話預約旅客，有關動線及相關設施經會同鐵路局及鐵改局現勘，達成初步共識，將調整動線，將來在排班的過程中，如遇電話預約旅客，還有配套措施。

其次，旅客抵東搭乘計程車，必須拖著行李走一段比較長的路程，逢雨天可能造成不便，將與鐵路局及鐵改局協調改善遮雨棚；至於預約旅客部分，除了固定排班外，也會安排固定上車處，新措施預訂廿日上路，倘若實施後還有部分需修改，會要求鐵改局改善。