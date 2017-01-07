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〈南部〉蘇嘉全祖墳旁 被丟垃圾1週未清

2017-01-07

〔記者李立法／屏東報導〕有民眾PO出立法院長蘇嘉全祖墳旁道路，被傾倒大量垃圾照片，引發議論，立委蘇震清獲知後，昨通知家族成員了解情況，並認為應落實垃圾不落地的政策。

位於長治鄉繁華村復華街旁的蘇家祖墳，曾在五年前蔡英文與蘇嘉全搭檔競選正副總統期間，被藍營舉發佔用公地，一度成為話題，如今蘇嘉全當上立院龍頭，這次卻扯上垃圾問題引發網友熱議。

張姓網友日前在臉書PO了一張蘇家祖墳旁路面，被丟棄大量垃圾的照片，髒亂不堪，引發惡臭及污染，網友大罵缺德，要求緝凶嚴懲，離譜的是，過了一個星期還未見相關單位清理，任由野狗翻咬。

繁華村長李清科表示，該路段沒有監視器，他已請附近農友幫忙留意，記下可疑人車，將交由警方及環保單位處理。

蘇嘉全的侄子、立委蘇震清昨天獲悉後感到驚訝，趕緊通知家族成員到場查看。

長治公所將立告示並巡查

長治鄉公所清潔隊說，昨接獲村長反映已派員清除，因經費及人力有限，公所無法在該路段設置監視系統，將立告示牌並加強巡查。

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  • 網友在臉書社團PO出蘇嘉全祖墳（箭頭所指）旁路面被傾倒大量垃圾，大罵缺德。（記者李立法攝）

    網友在臉書社團PO出蘇嘉全祖墳（箭頭所指）旁路面被傾倒大量垃圾，大罵缺德。（記者李立法攝）

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標題：〈南部〉蘇嘉全祖墳旁 被丟垃圾1週未清


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