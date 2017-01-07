〈南部〉南平海灘焢沙窯 東港人氣炸

2017-01-07

不肖者丟垃圾燒漂流木

〔記者葉永騫／東港報導〕屏東縣東港南平海灘近日被發現有人丟棄大量鋁箔、垃圾還有瓦斯罐，漂流木也被當成木材燒火焢沙窯，當地民眾氣炸了，東港鎮公所主祕劉佳郎表示，亂丟垃圾的行為相當不應該，將追查源頭，依廢清法開單告發。

東港鎮南平里土地公廟旁的海邊，近日被民眾發現海灘被丟了滿地的鋁箔紙、蛋殼、飲料杯，還有瓦斯罐等廢棄物，漂流木則被拿來生火焚燒，在沙灘上控沙窯，原本的沙灘自然美景被破壞殆盡。

由於日前有電視節目拍攝介紹在地美食，也在沙灘上燒火，因此居民懷疑是破壞環境的元兇，有網友痛批惡劣行為，還呼籲大家不要看這種節目，不過被指控的節目製作單位澄清絕非他們所為。

東港鎮公所主任祕書劉佳郎表示，亂丟垃圾依據廢棄物清理法可以處罰一千二百元到六千元，只要民眾舉報提出相關證據，鎮公所就能依據證據報請縣府環保局開單告發，對於南平里海灘被亂丟垃圾，鎮公所很痛心，希望民眾能夠提供錄影或照片找出真兇。

劉佳郎強調，不管是任何機關或團體到東港鎮遊玩、拍攝美景，東港人都相當歡迎，但在遊玩或者拍攝美景的同時，也請注意不要破壞美景。