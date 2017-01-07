〈南部〉南平海灘焢沙窯 東港人氣炸
2017-01-07
不肖者丟垃圾燒漂流木
〔記者葉永騫／東港報導〕屏東縣東港南平海灘近日被發現有人丟棄大量鋁箔、垃圾還有瓦斯罐，漂流木也被當成木材燒火焢沙窯，當地民眾氣炸了，東港鎮公所主祕劉佳郎表示，亂丟垃圾的行為相當不應該，將追查源頭，依廢清法開單告發。
東港鎮南平里土地公廟旁的海邊，近日被民眾發現海灘被丟了滿地的鋁箔紙、蛋殼、飲料杯，還有瓦斯罐等廢棄物，漂流木則被拿來生火焚燒，在沙灘上控沙窯，原本的沙灘自然美景被破壞殆盡。
由於日前有電視節目拍攝介紹在地美食，也在沙灘上燒火，因此居民懷疑是破壞環境的元兇，有網友痛批惡劣行為，還呼籲大家不要看這種節目，不過被指控的節目製作單位澄清絕非他們所為。
東港鎮公所主任祕書劉佳郎表示，亂丟垃圾依據廢棄物清理法可以處罰一千二百元到六千元，只要民眾舉報提出相關證據，鎮公所就能依據證據報請縣府環保局開單告發，對於南平里海灘被亂丟垃圾，鎮公所很痛心，希望民眾能夠提供錄影或照片找出真兇。
劉佳郎強調，不管是任何機關或團體到東港鎮遊玩、拍攝美景，東港人都相當歡迎，但在遊玩或者拍攝美景的同時，也請注意不要破壞美景。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
南部‧本日最多瀏覽
中山高仁德交流道「二出一入」 春節前通車
眾所矚目的中山高速公路台南仁德北上交流道改建三部曲，最後的第二出口匝道增設工程已經完成，昨天相關單位履勘，確認可於農曆年前放行，協助分流返鄉…
網友回應
熱門新聞
- 楊偉中：洪秀柱連任黨魁 對台灣社會好
- 馬公5人燒炭現場有70多萬元 留字條似交代遺言
- 《同盟鶼鰈》終結《史密斯任務》 小布玩夫妻諜對諜就婚變
- SBL》門票售罄未滿座！ 今動員熱場
- 凱西「賭」定奪金球 麥特後悔莫及
- 全台高溫達28度 明變天北台灣轉涼
- 紅酒的白藜蘆醇 有助抑制口腔癌前病變
- 《勞工被雙殺》工作天數少4天 打工族月薪縮水5千
- 今年首度完全免試 15校全非都會區
- 美國佛州機場驚傳槍擊 至少5死8傷
- 中國瘋傳這張霧霾照 網友：天堂與地獄並存
- 天海祐希挑選錶帶 限量特別款
- 預防胎死腹中 多一分用心及注意
- SBL》桃園幸運地 璞園破除魔咒
- 人生護理站 阿記的人生啟示
- 阿爆遵古禮出嫁 婚宴連辦2天
- 杜特蒂登俄艦
- 自由廣場》司法改革 攻毒優先
- 臉書喊話 陳建仁疾呼搶救年金水庫
- 賓拉丹之子 美列為「特別指定恐怖份子」
- 陽岱鋼轉隊補償 火腿要錢不要人
- 客場只拿過1勝 爐主籃網等傷「豪」
- 「台灣守望」上線 盼促進國際了解台灣
- 殺妻後說愛她 家暴夫判免死
- 脫歐帶衰? 歐足最佳陣容 英超全摃龜
- 豬頭皮工廠火災延燒物流倉庫 延燒700坪
- 裝針孔盯辦公室 督察長：被挾怨爆料
- 空品糟透 彰化大佛很朦朧
- 16次手術割肉疣 孟加拉樹人慶新生
- 性侵少女卻說愛妻 小姨子轟暴夫求免死鬼扯
- 輕輕一瞬 列車
- 駭美大選 CIA查出俄官員身分
- 一例已難行 還敢推二例？
- 日月光排廢水無罪 被發回更審
- 萬金石馬拉松 正能量女神相挺
- 《勞工被雙殺》平日難賺加班費 藍領收入不增反減
- 新聞透視》吳敦義、郝龍斌整合難度高 只好先聲奪人
- 敖博嗆聲封殺名單 不爽被當中國人
- 郭勝安月領5萬追薪 拚進步獎「漲」門人
- 佛州勞德岱堡機場傳槍擊 至少9人受傷
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉南平海灘焢沙窯 東港人氣炸
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分