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〈北部〉燒柴式熱水爐 周邊別放易燃物

2017-01-07

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣偏鄉有些家戶為節省瓦斯費，仍使用燒柴式熱水爐，但近半年來已發生六件不慎引發火災案件，甚至在吉安鄉造成一人死亡。消防局指出，使用燒柴式熱水爐的場所，通常在熱水爐周邊都堆滿了木柴及紙張等易燃物，往往在燃燒柴火後，未將餘燼做妥善處理，造成餘燼飛落接觸可燃物引起火災。

消防局指出，縣內有些農業鄉鎮及山地原民部落家庭，因交通不便及經濟考量，使用燒柴式熱水爐燒熱水洗澡，其木柴來源主要撿拾樹枝枯木或颱風過後的漂流木，的確可省下可觀的瓦斯費。

去年八月間位於吉安鄉慈雲路一處平房起火，造成七十二歲的劉姓老翁不幸喪生，消防局指出，經調查人員分析，原因就是放在門外的燒柴式熱水爐，周邊堆滿了木柴及紙張等易燃物，因燃燒柴火後未將餘燼做妥善處理，造成餘燼飛落接觸可燃物引起火災，特別是在東北季風盛吹的時節，尤須小心。

消防局長林文瑞提醒，民眾使用爐灶柴火燒熱水時，除應隨時留意避免餘燼紛飛，燃燒後餘燼更應確實澆熄，火源附近禁止堆放易燃物品，以免餘燼飛落引發火災，家中仍在使用燒柴式熱水爐的民眾一定要特別小心。

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