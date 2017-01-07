〈北部〉謝四結福德廟 李吳兄弟獻唱還願

2017-01-07

〔記者江志雄／五結報導〕宜蘭縣籍歌手李吳兄弟參加電視台歌唱選秀節目期間，曾到五結鄉四結福德廟參拜祈福，後來過關斬將順利摘冠；三兄弟昨天到廟獻唱奪冠歌曲「感謝你的愛」還願，答謝金身土地公一路庇佑。

選秀奪冠謝庇佑 廟方邀任代言人

李吳兄弟家住宜蘭市，由吳潤恩、吳邦崴、李吳鴻恩三個親兄弟組成，去年六月在歌唱選秀節目十度闖關成功後，以偶像團體之姿踏入演藝圈，他們在羅東跨年晚會登台演唱，歌聲輕柔有磁性，展現不凡唱功，讓人印象深刻。

李吳兄弟抵達四結福德廟後，向主神金身土地公上香致意，許多婆婆媽媽粉絲爭相拍照；主委高志肇聘任他們擔任廟方代言人，為三人披綵帶，管理委員會總幹事陳榮楷預祝三兄弟在歌壇大紅大紫。

「吃果子拜樹頭！」李吳兄弟說，歌唱選秀節目高手如雲，比賽期間承受不小壓力，到過四結福德廟拜拜尋求心靈慰藉，如願擊退各方對手殺出重圍，此行以奪冠歌曲感謝神明保佑，表達飲水思源心意，並受廟方之邀接下代言人職務，之後，三人觸摸金雞吉祥物，希望雞年行大運。

高志肇說，宜蘭子弟在全國歌唱比賽頭角崢嶸，鄉親與有榮焉，他們圓夢後不忘返鄉答謝，在人情味日益淡薄的現在，相當難能可貴，四結福德廟管委會開會決議，聘請三兄弟接任廟方活動代言人，日後在公益活動中扮演親善大使角色。