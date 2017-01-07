〈北部〉張宗成展石藝創作 林義雄出席
2017-01-07
〔記者江志雄／五結報導〕知名石藝家張宗成在宜蘭縣五結鄉慈林教育基金會新館舉辦石藝展，前民進黨主席、慈林創辦人林義雄昨天出席開幕式，並與家人共同賞石。
八十三歲張宗成出生於台北市，一九七六年移居花蓮，因緣際會下接觸風化石（風景石），開啟賞石、藏石、石繪創作之旅，被友人視為「台灣珍寶守護者」。
對藝術充滿熱情的張宗成，雖因身體不適屢次進出醫院，卻不減旺盛創作力，反而因長年病痛經驗，時時懷著感恩的心，經由前中研院長李遠哲、林義雄等好友鼓勵，讓他在創作之路不寂寞。
張宗成作品流露愛台灣的鄉土情懷，慈林台灣民主運動館主牆面放置的台灣造型玫瑰石，便是他所捐贈，另捐五片台灣玉構成的「台灣民主之柱」給慈林典藏，象徵台灣從黑暗走向光明的民主歷程。
張宗成一九九四年退休後，開始典藏玫瑰石、台灣玉，每塊珍石有著不同造型，展現畫筆難以詮釋的意境，活動將展至七月四日，開放免費參觀，二十人以上團體可預約導覽，電話：03-9650515轉11。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
竹北9日徵才 22廠商開近1600職缺
新年首場 月薪3萬起跳近700個桃竹苗地區一○六年首場徵才活動，九日將在新竹縣竹北就業中心登場！中心主任劉文菁表示，共有廿二家廠商提供近一千…
網友回應
熱門新聞
- 楊偉中：洪秀柱連任黨魁 對台灣社會好
- 馬公5人燒炭現場有70多萬元 留字條似交代遺言
- 《同盟鶼鰈》終結《史密斯任務》 小布玩夫妻諜對諜就婚變
- SBL》門票售罄未滿座！ 今動員熱場
- 凱西「賭」定奪金球 麥特後悔莫及
- 全台高溫達28度 明變天北台灣轉涼
- 紅酒的白藜蘆醇 有助抑制口腔癌前病變
- 《勞工被雙殺》工作天數少4天 打工族月薪縮水5千
- 今年首度完全免試 15校全非都會區
- 美國佛州機場驚傳槍擊 至少5死8傷
- 中國瘋傳這張霧霾照 網友：天堂與地獄並存
- 天海祐希挑選錶帶 限量特別款
- 預防胎死腹中 多一分用心及注意
- SBL》桃園幸運地 璞園破除魔咒
- 人生護理站 阿記的人生啟示
- 阿爆遵古禮出嫁 婚宴連辦2天
- 杜特蒂登俄艦
- 自由廣場》司法改革 攻毒優先
- 臉書喊話 陳建仁疾呼搶救年金水庫
- 賓拉丹之子 美列為「特別指定恐怖份子」
- 陽岱鋼轉隊補償 火腿要錢不要人
- 客場只拿過1勝 爐主籃網等傷「豪」
- 「台灣守望」上線 盼促進國際了解台灣
- 殺妻後說愛她 家暴夫判免死
- 脫歐帶衰? 歐足最佳陣容 英超全摃龜
- 豬頭皮工廠火災延燒物流倉庫 延燒700坪
- 裝針孔盯辦公室 督察長：被挾怨爆料
- 空品糟透 彰化大佛很朦朧
- 16次手術割肉疣 孟加拉樹人慶新生
- 性侵少女卻說愛妻 小姨子轟暴夫求免死鬼扯
- 輕輕一瞬 列車
- 駭美大選 CIA查出俄官員身分
- 一例已難行 還敢推二例？
- 日月光排廢水無罪 被發回更審
- 萬金石馬拉松 正能量女神相挺
- 《勞工被雙殺》平日難賺加班費 藍領收入不增反減
- 新聞透視》吳敦義、郝龍斌整合難度高 只好先聲奪人
- 敖博嗆聲封殺名單 不爽被當中國人
- 郭勝安月領5萬追薪 拚進步獎「漲」門人
- 佛州勞德岱堡機場傳槍擊 至少9人受傷
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉張宗成展石藝創作 林義雄出席
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分