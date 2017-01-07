| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
一例一休上路 年前再現購車熱潮！ 上班族大團結 團購刮刮樂拼年終！
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉張宗成展石藝創作 林義雄出席

2017-01-07

〔記者江志雄／五結報導〕知名石藝家張宗成在宜蘭縣五結鄉慈林教育基金會新館舉辦石藝展，前民進黨主席、慈林創辦人林義雄昨天出席開幕式，並與家人共同賞石。

八十三歲張宗成出生於台北市，一九七六年移居花蓮，因緣際會下接觸風化石（風景石），開啟賞石、藏石、石繪創作之旅，被友人視為「台灣珍寶守護者」。

對藝術充滿熱情的張宗成，雖因身體不適屢次進出醫院，卻不減旺盛創作力，反而因長年病痛經驗，時時懷著感恩的心，經由前中研院長李遠哲、林義雄等好友鼓勵，讓他在創作之路不寂寞。

張宗成作品流露愛台灣的鄉土情懷，慈林台灣民主運動館主牆面放置的台灣造型玫瑰石，便是他所捐贈，另捐五片台灣玉構成的「台灣民主之柱」給慈林典藏，象徵台灣從黑暗走向光明的民主歷程。

張宗成一九九四年退休後，開始典藏玫瑰石、台灣玉，每塊珍石有著不同造型，展現畫筆難以詮釋的意境，活動將展至七月四日，開放免費參觀，二十人以上團體可預約導覽，電話：03-9650515轉11。

廣告
  • 石藝家張宗成（右）在慈林教育基金會新館舉辦石藝展，左為前民進黨主席林義雄。（記者江志雄攝）

    石藝家張宗成（右）在慈林教育基金會新館舉辦石藝展，左為前民進黨主席林義雄。（記者江志雄攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
竹北9日徵才 22廠商開近1600職缺

新年首場 月薪3萬起跳近700個桃竹苗地區一○六年首場徵才活動，九日將在新竹縣竹北就業中心登場！中心主任劉文菁表示，共有廿二家廠商提供近一千…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
贊助商廣告
3C頻道more »
汽車頻道more »
假日料理✤香蝦炒麵
花生蜜地瓜
香烤菇菇番茄
握壽司要一口吃掉？
轉寄

標題：〈北部〉張宗成展石藝創作 林義雄出席


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月7日‧星期六‧丙申年臘月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.