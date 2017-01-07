〈北部〉張宗成展石藝創作 林義雄出席

2017-01-07

〔記者江志雄／五結報導〕知名石藝家張宗成在宜蘭縣五結鄉慈林教育基金會新館舉辦石藝展，前民進黨主席、慈林創辦人林義雄昨天出席開幕式，並與家人共同賞石。

八十三歲張宗成出生於台北市，一九七六年移居花蓮，因緣際會下接觸風化石（風景石），開啟賞石、藏石、石繪創作之旅，被友人視為「台灣珍寶守護者」。

對藝術充滿熱情的張宗成，雖因身體不適屢次進出醫院，卻不減旺盛創作力，反而因長年病痛經驗，時時懷著感恩的心，經由前中研院長李遠哲、林義雄等好友鼓勵，讓他在創作之路不寂寞。

張宗成作品流露愛台灣的鄉土情懷，慈林台灣民主運動館主牆面放置的台灣造型玫瑰石，便是他所捐贈，另捐五片台灣玉構成的「台灣民主之柱」給慈林典藏，象徵台灣從黑暗走向光明的民主歷程。

張宗成一九九四年退休後，開始典藏玫瑰石、台灣玉，每塊珍石有著不同造型，展現畫筆難以詮釋的意境，活動將展至七月四日，開放免費參觀，二十人以上團體可預約導覽，電話：03-9650515轉11。