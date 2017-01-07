| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
一例一休上路 年前再現購車熱潮！ 上班族大團結 團購刮刮樂拼年終！
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉松園別館展油畫遭塗鴉 饒愛琴怒

2017-01-07

〔記者王峻祺／花蓮報導〕台東藝術家饒愛琴自元旦起，一連兩個月在花蓮松園別館展開「謝謝你愛我」油畫個展，不料開展第三天，其中一幅情境式畫作竟遭民眾加工，疑似拿起一旁畫筆簽上「Bily、Bella、Brenda」等大名，讓原創者相當氣憤，發文表示「難道要整個展場都貼滿請勿動手才知道嗎？」

忍怒修補畫作 批動手者太過分

饒愛琴昨低調未受訪，僅在個人臉書表示「真的非常非常非常生氣。」看著被破壞的畫還要忍住情緒重新修補，「難道要整個展場貼滿請勿動手才知道嗎？為什麼看展最基本的一點都不知道，這些有擠顏料、動筆的家長、小孩真的太過分了！」

館方事後緊急在畫作周邊貼上管制線，並向饒愛琴強調會負責到底，讓民眾隔著線外看畫，事發後更緊急補上地標，呼籲民眾「觀展務必遵守展場基本禮儀」，期盼發揮公民素養，保護作品原貌。

館方急貼管制線 籲遵守展場規則

松園別館館長羅曼玲指出，布展設計單純簡約，純粹是為了保留情境空間與作品呼應，館方在入口處與室內已各張貼相關告示，籲請民眾遵守展場規則，對於畫作被破壞，將負起最大看護及保管責任，並與饒愛琴討論後續賠償事宜。

羅曼玲說，松園別館承辦大小展覽超過十年，首次遇到作品遭破壞情況，雖有監視器畫面，但仍以「善解心」看待事件，相信是一場誤會，未來除增設告示牌，還將加派志工及工作人員巡視，強化「沒有告示不等於就可以做」的觀念。

花蓮縣文化局藝文推廣科長陳櫻分說，策展單位對於有特殊情境式的作品，應派專人解說或設置告示牌，告知民眾創作者理念及觀賞方式，未來希望能加強宣導，避免類似事件再發生。

畢業於輔仁大學應用美術系的饒愛琴，先在台北從事平面設計，後來因愛好旅行，輾轉到台東並遇見卑南族雕刻藝術家伊命後結婚，就此定居台東知本，作品長年在全國各地巡迴展覽，獨特的色彩配置與筆觸畫風，深受不少民眾喜愛。

廣告
  • 藝術家饒愛琴在花蓮松園別館舉辦油畫個展，一幅情境式畫作遭民眾簽名塗鴉，讓她相當氣憤。（記者王峻祺攝）

    藝術家饒愛琴在花蓮松園別館舉辦油畫個展，一幅情境式畫作遭民眾簽名塗鴉，讓她相當氣憤。（記者王峻祺攝）

  • 花蓮松園別館事後緊急在畫作周邊貼上管制線，籲民眾遵守展場規則。（記者王峻祺攝）

    花蓮松園別館事後緊急在畫作周邊貼上管制線，籲民眾遵守展場規則。（記者王峻祺攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
竹北9日徵才 22廠商開近1600職缺

新年首場 月薪3萬起跳近700個桃竹苗地區一○六年首場徵才活動，九日將在新竹縣竹北就業中心登場！中心主任劉文菁表示，共有廿二家廠商提供近一千…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
贊助商廣告
3C頻道more »
汽車頻道more »
假日料理✤香蝦炒麵
花生蜜地瓜
香烤菇菇番茄
握壽司要一口吃掉？
轉寄

標題：〈北部〉松園別館展油畫遭塗鴉 饒愛琴怒


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月7日‧星期六‧丙申年臘月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.