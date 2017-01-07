〈北部〉松園別館展油畫遭塗鴉 饒愛琴怒
〔記者王峻祺／花蓮報導〕台東藝術家饒愛琴自元旦起，一連兩個月在花蓮松園別館展開「謝謝你愛我」油畫個展，不料開展第三天，其中一幅情境式畫作竟遭民眾加工，疑似拿起一旁畫筆簽上「Bily、Bella、Brenda」等大名，讓原創者相當氣憤，發文表示「難道要整個展場都貼滿請勿動手才知道嗎？」
忍怒修補畫作 批動手者太過分
饒愛琴昨低調未受訪，僅在個人臉書表示「真的非常非常非常生氣。」看著被破壞的畫還要忍住情緒重新修補，「難道要整個展場貼滿請勿動手才知道嗎？為什麼看展最基本的一點都不知道，這些有擠顏料、動筆的家長、小孩真的太過分了！」
館方事後緊急在畫作周邊貼上管制線，並向饒愛琴強調會負責到底，讓民眾隔著線外看畫，事發後更緊急補上地標，呼籲民眾「觀展務必遵守展場基本禮儀」，期盼發揮公民素養，保護作品原貌。
館方急貼管制線 籲遵守展場規則
松園別館館長羅曼玲指出，布展設計單純簡約，純粹是為了保留情境空間與作品呼應，館方在入口處與室內已各張貼相關告示，籲請民眾遵守展場規則，對於畫作被破壞，將負起最大看護及保管責任，並與饒愛琴討論後續賠償事宜。
羅曼玲說，松園別館承辦大小展覽超過十年，首次遇到作品遭破壞情況，雖有監視器畫面，但仍以「善解心」看待事件，相信是一場誤會，未來除增設告示牌，還將加派志工及工作人員巡視，強化「沒有告示不等於就可以做」的觀念。
花蓮縣文化局藝文推廣科長陳櫻分說，策展單位對於有特殊情境式的作品，應派專人解說或設置告示牌，告知民眾創作者理念及觀賞方式，未來希望能加強宣導，避免類似事件再發生。
畢業於輔仁大學應用美術系的饒愛琴，先在台北從事平面設計，後來因愛好旅行，輾轉到台東並遇見卑南族雕刻藝術家伊命後結婚，就此定居台東知本，作品長年在全國各地巡迴展覽，獨特的色彩配置與筆觸畫風，深受不少民眾喜愛。
看更多！請加入自由時報粉絲團
新年首場 月薪3萬起跳近700個桃竹苗地區一○六年首場徵才活動，九日將在新竹縣竹北就業中心登場！中心主任劉文菁表示，共有廿二家廠商提供近一千…
- 楊偉中：洪秀柱連任黨魁 對台灣社會好
- 馬公5人燒炭現場有70多萬元 留字條似交代遺言
- 《同盟鶼鰈》終結《史密斯任務》 小布玩夫妻諜對諜就婚變
- SBL》門票售罄未滿座！ 今動員熱場
- 凱西「賭」定奪金球 麥特後悔莫及
- 全台高溫達28度 明變天北台灣轉涼
- 紅酒的白藜蘆醇 有助抑制口腔癌前病變
- 《勞工被雙殺》工作天數少4天 打工族月薪縮水5千
- 今年首度完全免試 15校全非都會區
- 美國佛州機場驚傳槍擊 至少5死8傷
- 中國瘋傳這張霧霾照 網友：天堂與地獄並存
- 天海祐希挑選錶帶 限量特別款
- 預防胎死腹中 多一分用心及注意
- SBL》桃園幸運地 璞園破除魔咒
- 人生護理站 阿記的人生啟示
- 阿爆遵古禮出嫁 婚宴連辦2天
- 杜特蒂登俄艦
- 自由廣場》司法改革 攻毒優先
- 臉書喊話 陳建仁疾呼搶救年金水庫
- 賓拉丹之子 美列為「特別指定恐怖份子」
- 陽岱鋼轉隊補償 火腿要錢不要人
- 客場只拿過1勝 爐主籃網等傷「豪」
- 「台灣守望」上線 盼促進國際了解台灣
- 殺妻後說愛她 家暴夫判免死
- 脫歐帶衰? 歐足最佳陣容 英超全摃龜
- 豬頭皮工廠火災延燒物流倉庫 延燒700坪
- 裝針孔盯辦公室 督察長：被挾怨爆料
- 空品糟透 彰化大佛很朦朧
- 16次手術割肉疣 孟加拉樹人慶新生
- 性侵少女卻說愛妻 小姨子轟暴夫求免死鬼扯
- 輕輕一瞬 列車
- 駭美大選 CIA查出俄官員身分
- 一例已難行 還敢推二例？
- 日月光排廢水無罪 被發回更審
- 萬金石馬拉松 正能量女神相挺
- 《勞工被雙殺》平日難賺加班費 藍領收入不增反減
- 新聞透視》吳敦義、郝龍斌整合難度高 只好先聲奪人
- 敖博嗆聲封殺名單 不爽被當中國人
- 郭勝安月領5萬追薪 拚進步獎「漲」門人
- 佛州勞德岱堡機場傳槍擊 至少9人受傷
標題：〈北部〉松園別館展油畫遭塗鴉 饒愛琴怒
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email