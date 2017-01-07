〈北部〉中壢公所辦圍爐 120桌招待弱勢
2017-01-07
〔記者李容萍、鄭淑婷／綜合報導〕農曆春節將屆，中壢區公所昨天在中壢仁海宮對面廣場席開一百廿桌舉辦「用愛圍爐」活動，邀請低收入戶和弱勢家庭參加；另外，中華大同行善會、桃園市高中小學家長會長協會各募得三萬台斤、一萬六千八百台斤的白米，分送全市廿三家教養機構和五十四所學校清寒學生以及中低收入戶家庭。
處處有溫馨 多團體贈白米
中壢區長林香美表示，這項愛心圍爐活動邁入第十年，由仁海宮贊助每戶二千元的新年禮金及白米一包，二萬台斤的白米由某科技公司李姓老闆夫婦低調捐贈行善。
桃園市高中小學家長會長協會理事長王妃麗、桃園市聖帝會理事長徐要德號召現任及歷任的會長、會員捐助白米，共募得一萬六千八百台斤，昨天在新街國小由市長鄭文燦代表收下，分送給五十四所學校清寒學生及中低收入戶。
另外，中華大同行善會從民國八十九年發起關懷弱勢捐米活動，今年募集三萬台斤的白米，分送給廿三個教養機構及弱勢家庭。
位於龜山區的私立光啟高中，「用愛暖冬」活動邁入第二年，學校、文教基金會募集一三三○公斤白米及紅包等愛心物資，昨天發送到日間部、進修部弱勢學生及周邊五個里的低收入戶，共有二六六個家庭受惠。
光啟高中董事長黃東榮表示，白米及愛心物資由學校師長及文教基金會出資募得，今年將資助對象從校內日間部、進修部學生及龍壽、龍華、迴龍里，擴大到三興、三福里，希望培養學生的愛心，有能力時也要回饋社會。
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