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〈北部〉約1成消費場所 消防安檢不合格

2017-01-07

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕春節快到了，各大百貨公司、賣場、電影院、KTV都湧入消費人潮，市府消防局加強公共營業場所的消防安全檢查，針對全市一六二○家消費場所執行消防安檢，目前已檢查一三九四家，其中一四四家不合格，依規定開立限期改善通知單，並持續列管追蹤到改善為止。

消防局指出，依照農曆春節的人潮匯集處，篩選出全市一六二○家消費場所執行消防安檢作業，包括百貨公司、大賣場、電影院、PUB、KTV、 MTV、遊樂場所、餐廳等，其中以視聽場所三三二家及餐廳三六一家最多，安檢重點是滅火器、室內消防栓設備、火警自動警報器、排煙設備等，是否能正常使用。

消防局表示，目前已完成一三九四家安檢工作，不合格業者有一四四家，大多是餐廳及小型賣場，不合格項目以滅火器逾期、室內消防栓及火警自動警報器故障最多，已要求業者限期改善。

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