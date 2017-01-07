〈北部〉桃園模擬會考 明中午起試選填志願

2017-01-07

加分鼓勵填滿志願

〔記者謝武雄／桃園報導〕市府教育局在去年十二月下旬完成九年級學生的全區試模擬測驗，將於八日中午十二點起至十六日下午五點辦理第一次試模擬志願選填，開放學生上網查詢總積分（不含志願序積分）個人序位區間，作為選填志願參考；教育局說，為了鼓勵填滿卅個志願，填滿十六到卅志願序，志願序積分加一分，此外，五專在電腦系統呈現綠底黑字，方便考生、家長識別。

可查個人序位區間

今年桃連區免試入學由楊梅高中主辦，校長林桂鳳表示，明天中午起開放學生查詢個人序位區間，也讓學生熟悉操作介面，學生可以從總積分落點和家長商量志願序排序方式，以免出現高分落榜的情形。

林桂鳳說，各校也啟動輔導機制，協助學生填志願，志願確認後，系統會印出含二維條碼的表格，學校再將表格送到楊梅高中進行後續分發，二月十三日公布分發結果與分析資料。

教育局副局長高玉姿表示，試模擬志願選填主要是讓學生及家長了解流程，教育局三月十一日、十二日在北科大附設桃園農工舉辦高中職博覽會，讓學生了解各校的學習特性，作為選填志願的參考。

今年國中教育會考報名時間在三月十六日起連續三天，五月廿日、廿一日舉行會考，六月廿日至廿六日開放個人序位查詢及志願選填，七月十一日放榜、七月十三日報到。