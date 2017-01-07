〈北部〉羅東年貨市集開賣 平價吸客
2017-01-07
〔記者江志雄／羅東報導〕宜蘭縣羅東民生及開元市場春節年貨市集昨天開幕，將營業到二十七日，業者說，多數商品不漲，為消費者省荷包。
羅東年貨市集販售年節應景的糖果、糕餅、蔬果、南北貨、雞鴨魚肉、傳統美食、伴手禮，一應俱全；昨天開幕式，鎮立幼兒園小朋友大跳熱舞，提前炒熱年節氣氛，鎮長林姿妙說，年貨市集商品應有盡有，物美價廉，歡迎消費者採買年貨，一次購足。
一例一休上路後，市面上漲聲響起，婆婆媽媽發現，不少商品趁機漲價，瘦了荷包，羅東鎮公所要求年貨市場攤商壓低售價，減輕消費者經濟壓力，透過薄利多銷刺激業績成長。
吳姓攤商說，春節零嘴以魷魚絲、牛肉乾、豬肉乾銷路最好，魷魚絲因上游供應商調漲價格，零售端不得不漲，今年每台斤四百元，比去年漲四十元，牛肉乾及豬肉乾分別是五百五十元、三百五十元，糖果約兩百三十八元，都沒有漲價。
另有攤商說，時機歹歹，大家在購買年貨顯得保守許多，貿然漲價恐嚇跑消費者，年貨市集主打平價策略，盼吸引更多人光顧。
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