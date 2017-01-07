| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
一例一休上路 年前再現購車熱潮！ 上班族大團結 團購刮刮樂拼年終！
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉全運會場館 宜縣議員：改善漏水最迫切

2017-01-07

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕一○六年全國運動會十月將在宜蘭登場，縣府投入兩億元經費，希望將全運會辦得盡善盡美；縣議會教育小組議員，昨天到縣內各比賽場館視察，要求縣府針對場館安全及清潔問題改善，像角力項目場館南屏國小，地面布滿電線恐有安全疑慮；縣府回應，會針對議員提出的問題進行改善。

全國運動會將在十月二十一日開幕，為期六天至二十六日結束；縣府預計屆時將有八千五百名選手參賽，加上工作人員約有一萬五千人投入，比賽項目計有三十三項。縣議會教育小組議員邱嘉進、孫湯玉惠、黃素琴、吳秋齡及薛呈懿等人，昨挑出縣內十個比賽場館視察，了解場地安全等問題。

教育小組召集人邱嘉進說，看完後發現許多場館有漏水、環境不佳、比賽場域損壞及停車空間不足等問題，漏水問題最迫切需要改善，全運會期間宜蘭剛好進入雨季，屆時場館漏水會很傷宜蘭形象。

邱嘉進表示，視察的場館中，以南屏國小及東光國中問題最嚴重，南屏國小有漏水與電線安全問題，辦理舉重比賽的東光國中則是場館地板損壞嚴重，需全面更新，已要求縣府針對問題處裡，要顧及宜蘭形象，也要讓各個學校場館全面翻新，讓學生受益。

縣府教育處代理處長曾秋香說，全運會場館修繕費用原有三千萬，近期又向中央爭取到三千萬元，修繕經費已達六千萬元，對於議員提出的問題都會進行整理、列管，再逐一改善。

廣告
  • 議員們針對場館破損的狀況提出質疑。（宜蘭縣議會提供）

    議員們針對場館破損的狀況提出質疑。（宜蘭縣議會提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
竹北9日徵才 22廠商開近1600職缺

新年首場 月薪3萬起跳近700個桃竹苗地區一○六年首場徵才活動，九日將在新竹縣竹北就業中心登場！中心主任劉文菁表示，共有廿二家廠商提供近一千…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
贊助商廣告
3C頻道more »
汽車頻道more »
假日料理✤香蝦炒麵
花生蜜地瓜
香烤菇菇番茄
握壽司要一口吃掉？
轉寄

標題：〈北部〉全運會場館 宜縣議員：改善漏水最迫切


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月7日‧星期六‧丙申年臘月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.