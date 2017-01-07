〈北部〉全運會場館 宜縣議員：改善漏水最迫切

2017-01-07

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕一○六年全國運動會十月將在宜蘭登場，縣府投入兩億元經費，希望將全運會辦得盡善盡美；縣議會教育小組議員，昨天到縣內各比賽場館視察，要求縣府針對場館安全及清潔問題改善，像角力項目場館南屏國小，地面布滿電線恐有安全疑慮；縣府回應，會針對議員提出的問題進行改善。

全國運動會將在十月二十一日開幕，為期六天至二十六日結束；縣府預計屆時將有八千五百名選手參賽，加上工作人員約有一萬五千人投入，比賽項目計有三十三項。縣議會教育小組議員邱嘉進、孫湯玉惠、黃素琴、吳秋齡及薛呈懿等人，昨挑出縣內十個比賽場館視察，了解場地安全等問題。

教育小組召集人邱嘉進說，看完後發現許多場館有漏水、環境不佳、比賽場域損壞及停車空間不足等問題，漏水問題最迫切需要改善，全運會期間宜蘭剛好進入雨季，屆時場館漏水會很傷宜蘭形象。

邱嘉進表示，視察的場館中，以南屏國小及東光國中問題最嚴重，南屏國小有漏水與電線安全問題，辦理舉重比賽的東光國中則是場館地板損壞嚴重，需全面更新，已要求縣府針對問題處裡，要顧及宜蘭形象，也要讓各個學校場館全面翻新，讓學生受益。

縣府教育處代理處長曾秋香說，全運會場館修繕費用原有三千萬，近期又向中央爭取到三千萬元，修繕經費已達六千萬元，對於議員提出的問題都會進行整理、列管，再逐一改善。