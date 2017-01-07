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〈北部〉白蟻危害 花蓮鐵道文化館將休館整修

2017-01-07

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮鐵道文化園區保留日治時期興建的東線窄軌鐵道的建築，經由老建築原貌復舊整修，一百年整修後開放，前年檢修時發現，老屋再度有白蟻危害，花蓮縣文化局向文化部爭取經費改善，預計下週三起休館至七月三日，進行相關整修工作。

文化局長陳淑美說，鐵道文化園區自從一百年開放遊客參觀後，每年都檢修園區建築，由於園區都是木造建築，於一○四年辦理白蟻防治作業時，發現園區已有部分木構件遭到白蟻蛀蝕，且老建築的護木漆也因年代久遠脫落，且部分空調系統已不堪使用。

為此，花縣文化局向文化部文化資產局爭取「鐵道藝術網絡計畫」經費，將進行整體環境改善工程，其中鐵道文化一館將從本月十一日起至七月三日休館，辦理修繕工程。至於鐵道文化園區二館則預定於二月一日起休館至七月三日，休館期間暫停對外開放。

日本政府來台後成立直屬台灣總督府的鐵道部，一九一○年起造花蓮港至璞石閣（玉里）的輕便鐵路，採取七六二釐米軌距，於一九一九年五月十七日完工，並續築台東線鐵路，至一九二六年完成璞石閣至台東里壠、總長一百七十一．八公里的鐵路，一九二六年三月廿五日在璞石閣舉辦全線貫通典禮，也是東部首度有現代化鐵路的起點。

目前的花蓮鐵道文化園區一館就是當時的鐵道部花蓮港出張所，擁有全台灣最豐富的輕便軌道相關文物；至於鐵道文化二館則是以舊鐵道工務段、警務段等廳舍整建而成，於民國一百年起陸續開放。

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  • 花蓮鐵道文化園區的老建築古色古香。（記者花孟璟攝）

    花蓮鐵道文化園區的老建築古色古香。（記者花孟璟攝）

  • 花蓮鐵道文化園區一館建築，為日治時期「鐵道部花蓮港出張所」辦公廳舍，目前整修為「鐵道文化館一館」，因部份構造有白蟻蛀蝕，即將辦理休館半年以進行整修。（記者花孟璟攝）

    花蓮鐵道文化園區一館建築，為日治時期「鐵道部花蓮港出張所」辦公廳舍，目前整修為「鐵道文化館一館」，因部份構造有白蟻蛀蝕，即將辦理休館半年以進行整修。（記者花孟璟攝）

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