〈北部〉擬在火炎山建涼亭 苑裡公所惹議
2017-01-07
〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮公所規劃在知名的火炎山頂興建涼亭，不過引起不少鎮民議論，認為貿然在山林中興建涼亭會破壞自然生態景觀，甚至直指「爬山並不是為了乘涼」，希望不要破壞原有景觀。
苑裡鎮長杜文卿指出，擬定設置涼亭地點並非自然保留區，且林務局曾經前往會勘，評估設置涼亭不會破壞原有生態，請鎮民放心，鎮公所會基於不破壞當地自然生態原則設置涼亭。
杜文卿也強調，國內許多登山步道都設置涼亭或相關設備提供山友休憩，公所也希望多提倡運動，呼吸山林的自然空氣，出於好意才會規劃設置涼亭。
反對民眾認為，火炎山並非高度、地形十分難以攻克的高山，但是保留特有地貌資源，希望不要在火炎山上隨意增建設備，以免破壞原始自然景觀，並且直說「腳力不夠就不要去爬」。
亦有民眾認為，爬火炎山多是假日休憩健行者，能夠放置休息椅或是設置涼亭供民眾休息也不錯，且近來苑裡鎮民前往火炎山體驗登山樂人數增加，也算是一件好事。
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