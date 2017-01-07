| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
一例一休上路 年前再現購車熱潮！ 上班族大團結 團購刮刮樂拼年終！
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉擬在火炎山建涼亭 苑裡公所惹議

2017-01-07

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮公所規劃在知名的火炎山頂興建涼亭，不過引起不少鎮民議論，認為貿然在山林中興建涼亭會破壞自然生態景觀，甚至直指「爬山並不是為了乘涼」，希望不要破壞原有景觀。

苑裡鎮長杜文卿指出，擬定設置涼亭地點並非自然保留區，且林務局曾經前往會勘，評估設置涼亭不會破壞原有生態，請鎮民放心，鎮公所會基於不破壞當地自然生態原則設置涼亭。

杜文卿也強調，國內許多登山步道都設置涼亭或相關設備提供山友休憩，公所也希望多提倡運動，呼吸山林的自然空氣，出於好意才會規劃設置涼亭。

反對民眾認為，火炎山並非高度、地形十分難以攻克的高山，但是保留特有地貌資源，希望不要在火炎山上隨意增建設備，以免破壞原始自然景觀，並且直說「腳力不夠就不要去爬」。

亦有民眾認為，爬火炎山多是假日休憩健行者，能夠放置休息椅或是設置涼亭供民眾休息也不錯，且近來苑裡鎮民前往火炎山體驗登山樂人數增加，也算是一件好事。

廣告
  • 苑裡鎮公所規劃在火炎山頂興建涼亭，引發議論。（資料照）

    苑裡鎮公所規劃在火炎山頂興建涼亭，引發議論。（資料照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
竹北9日徵才 22廠商開近1600職缺

新年首場 月薪3萬起跳近700個桃竹苗地區一○六年首場徵才活動，九日將在新竹縣竹北就業中心登場！中心主任劉文菁表示，共有廿二家廠商提供近一千…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
贊助商廣告
3C頻道more »
汽車頻道more »
假日料理✤香蝦炒麵
花生蜜地瓜
香烤菇菇番茄
握壽司要一口吃掉？
轉寄

標題：〈北部〉擬在火炎山建涼亭 苑裡公所惹議


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月7日‧星期六‧丙申年臘月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.