〈北部〉苗縣「不老警師」傳經驗 歷任局長回娘家
2017-01-07
〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣警察局昨天舉辦「不老警師」傳承活動，邀請前署長姚高橋與歷任局長鄭榮進、袁行一、陳逸峰，何春乾、鍾國文、曾義瓊等人回娘家，警局員工也與老長官相見歡，與會局長針對苗栗地方治安維護經驗傳承；副署長退休的鄭榮進說，前後任局長難得有機會傳承自身經驗，真的很有意義。
與會的歷任苗栗縣警局長袁行一、陳逸峰及何春乾同是警大三十八期畢業，一棒接一棒接下局長職務，三人也已退休。而具法學博士學位何春乾「退而不休」，目前是警政署保四、保五總隊兼任警監教官及環球科大兼任助理教授。
家住竹南鎮的姚高橋，雖未在苗栗擔任局長，但他是首位苗栗子弟擔任過警政署長職務者。姚高橋說，他相當重視警察風紀，不管是縣市局長及署長任內若員警涉及風紀問題，都會嚴懲，任內也替員警爭取超勤津貼。
已八十歲的鄭榮進回憶起他就任前發生巡佐柳彥龍等人涉及殺人焚屍命案，一上任他就下定決心要立即破案，經過案情分析鎖定「自家人」柳彥龍涉重嫌；他認為，此案不破，歹徒還會一直作案，但壞人終有報應，柳彥龍等三嫌也伏法。
鄭榮進說，當時命案雖破，他上任才三個月卻被降調警政署督察，但他一肩扛起責任，也感謝當時各級民代及父老鄉親力挺，警察工作是一貫，前後任要銜接、傳承，而且退休的局長很少回娘家，與現任局長交流，這是警察文化需要改進之處。
苗栗縣警局長金浩民表示，退休人員具有豐富閱歷及寶貴經驗，藉由「不老警師」回娘家，傳承實戰經驗及觀念，可提升現職人員辦理勤務效能、刑案偵辦能力，讓員警工作上能更得心應手。
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