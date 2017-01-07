〈北部〉國民黨竹市長人選 下週進行4人預選民調
〔記者洪美秀、黃美珠、廖雪茹／新竹報導〕國民黨內新竹市長選戰提前開打！在接連輸掉市長與立委選舉後，國民黨在竹市不僅失去政治舞台，更因黨產處理問題，地方黨部資源銳減，到底誰要代表國民黨角逐明年底市長選舉，市黨部根據小組長推薦人選，下週將進行黨員許明財、呂學樟、林耕仁和鄭正鈐預選民調，由四人各出卅萬元，四月、八月再進行兩次民調，凝聚黨內共識。
凝聚共識 非正式初選
新竹市黨部主委廖陳邦證實，這是明年底市長選舉的黨內前哨戰，也是內部的預選民調，第一次預選民調在十二、十三及十四日三天進行，國民黨已無政治舞台，到底要由誰代表國民黨參與明年底的市長選舉，黨部組成培育專案，在小組長推舉下，選出四人進行預選民調。
廖陳邦說，民調結果會提供四人參考，如果參與民調者認為民調結果不理想，可退出四月及八月的民調，黨內希望凝聚共識，製造和諧氣氛，才會先進行內部民調，並非正式初選，希望此次預選民調在未來正式初選時，讓參選者有進退的權衡依據。
許明財：該民調應該獲認可
前市長許明財雖認同預選民調，但他認為黨中央主席都還沒選出來，仍有變化，且黨主席是決定國民黨未來的重要人選，若預選民調高者未能被提名當市長候選人，就失去預選民調的意義，他希望預選民調地方與中央都應認可，才能真正營造團結氣氛。
林耕仁：支持民調 重返執政
市議員林耕仁說，這是市黨部所設的人才培育舞台，因為國民黨已沒有發揮的舞台空間，但總不能沒有作為，他支持先進行預選民調，讓大家有個依據，未來能全心投入市長選舉的準備，讓國民黨再重返執政。
呂學樟：希望黨能趕緊佈局
前立委呂學樟則說，一切順其自然，他依然勤跑基層及做選民服務，既然已被推選參與預選民調，他會認同民調結果，也希望國民黨能趕緊佈局，不能再輸掉下個選舉。
鄭正鈐：黨沒有分裂的本錢
市議員鄭正鈐也被推舉參與預選民調，他說，從選立委就希望為市民做事，現階段國民黨需要的是團結，黨部已沒資源，國民黨更沒分裂本錢，他希望預選民調結果，能凝聚黨內的共識。
新竹縣看好林為洲、陳見賢
在新竹縣方面，國民黨立委林為洲與縣議會副議長陳見賢都備受看好，兩人也都各自表示「尊重黨的規劃」、和「若有機會當更努力」。
綠竹縣長人選 外傳徐國勇、彭紹瑾
外傳行政院發言人徐國勇和前立委彭紹瑾，是民進黨角逐下屆新竹縣長的人選，主委吳傳地表示，新竹縣屬於艱困選區，依黨的機制將由中央黨部以徵召或提名方式決定，所以任何人選都有可能。
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