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一例一休上路 年前再現購車熱潮！ 上班族大團結 團購刮刮樂拼年終！
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〈北部〉一例一休衝擊 竹苗社福機構叫苦

2017-01-07

〔記者洪美秀、黃美珠、許展溢、蔡政珉／綜合報導〕一例一休衝擊各行各業，連帶公部門、社福機構也都受影響，其中，社福機構的影響更大，尤其大部分都是二十四小時照護型，人力恐怕是一大難題，原本靠募款已不易，若再增聘人力，無疑對財政困窘雪上加霜，此外，還有各圖書館、殯葬所工作人員也都面臨時假日必須縮減人力困擾，清潔員、停車收費員加班費暴增。

募款已不易 還要增聘人力

一例一休新制度上路後，不少企業勞工受到影響，效應仍在發酵中，連帶公部門也出現需額外支出加班費情形，新竹市清潔隊與收費員估算一年共需增加一千五百萬元加班費，市府人事處長童金水表示，會以追加預算支應，人力暫不受影響，另外，市府也已進行內部調查與計算，會依新政策規定執行。

清潔、收費員 加班費暴增

新竹縣政府人事處表示，對於縣府及所屬機關的同仁們目前並無特別影響，至於清潔隊員排班問題，屬於鄉鎮市公所權責，縣府不會因此有額外的加班支出，至於約聘僱人員部分因不適用勞基法，所以也沒有問題。

苗栗縣聖家啟智中心組長林美秀說，員工約三十人，目前日托照顧二十八人、全日型二十八人，二十四小時照護，分早、中、晚班，但為不違法，必須增聘人力，但大環境不佳，募款已不易，若再增聘人力，無疑是雪上加霜。

憂違規 得調整辦活動時間

竹南家庭扶助基金會主任湯鳳琴表示，大部分活動都在假日，新政策實施後，一直思考要如何因應，因不能違規，服務又不能中斷，已嚴重造成衝擊，勢必得調整服務、活動型態。

苗縣府：統計社福人力 呈報中央

苗栗縣府社會處表示，一例一休確實對社福機構影響很大，尤其大部分都是二十四小時照護型，人力恐怕是難題，接下來兩個月會協助統計各社福所需人力，並呈報中央，一起解決。

另外，苑裡鎮公所指出，公所早安排圖書館、殯葬管理所由臨時人員執行職務，人員對業務早已嫻熟，如今一例一休上路，為避免增加加班費，只好調整相關工作人員例假和休假日期，勢必衝擊營運狀況。

卓蘭鎮長詹坤金指出，週末日舉辦活動，常常需動員不少人力，一例一休上路後，恐怕必須避開週末假日，但是週末假日又是民眾較有時間一起參與，也讓人頭痛。

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  • 因應一例一休上路，新竹市清潔隊員假日仍可能上班，要多支出加班費。（記者洪美秀攝）

    因應一例一休上路，新竹市清潔隊員假日仍可能上班，要多支出加班費。（記者洪美秀攝）

  • 人事成本增加，聖家啟智中心表示，得調整服務型態。（記者許展溢攝）

    人事成本增加，聖家啟智中心表示，得調整服務型態。（記者許展溢攝）

  • 竹南家扶中心表示，大部分活動都在假日，因不能違規，服務又不能中斷，已嚴重造成衝擊，勢必得調整服務、活動型態。（記者許展溢攝）

    竹南家扶中心表示，大部分活動都在假日，因不能違規，服務又不能中斷，已嚴重造成衝擊，勢必得調整服務、活動型態。（記者許展溢攝）

  • 因應新政策一例一休上路，停車收費員因假日仍可能上班要多支出加班費。（記者洪美秀攝）

    因應新政策一例一休上路，停車收費員因假日仍可能上班要多支出加班費。（記者洪美秀攝）

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