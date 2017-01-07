〈北部〉3萬坪園區動土 鄭文燦促修法助物流業
物流共和國跨足楊梅
〔記者李容萍／楊梅報導〕由國泰人壽投資的永聯「物流共和國楊梅園區」，昨天舉辦開發啟動典禮，投資金額約四十億元，將開發三萬坪的物流倉儲設施，市長鄭文燦參加時表示，桃園市是台灣物流業的重鎮，市府積極增設物流園區，由於現代化的物流設備搬遷不易，他建議修正「產業創新條例」相關法規，讓物流業能合理地進行毗鄰擴大，在非都市計畫土地就地成長。
預計明年第二季啟用
國泰人壽與永聯物流開發，從二○一四年布局全台的物流園區建設，投入三百億元在多個縣市興建合計卅五萬坪的物流倉儲設施，統一命名「物流共和國」建立品牌，昨天動土的楊梅園區是繼新北市瑞芳（台北園區）、桃園市大園、台中市烏日大型開發案的第四個，瞄準低溫冷鏈食品、醫藥生技、美妝及健康養生等民生產業，預計明年第二季完工啟用，提供一千個就業機會。
昨天的開發啟動典禮由國泰人壽副總經理郭文鎧、永聯物流開發董事長張仁和主持，鄭文燦、經濟部商業司長李鎂等人到場祝福。
鄭文燦表示，他曾參訪日本大黑物流中心（Daiwa House），該園區連結倉儲及碼頭，採立體化設計，與傳統鐵皮屋式的倉儲不同，兼具現代化與智慧化。政府推動「亞洲．矽谷計畫」也應納入智慧化物流項目，並檢視相關法令規範，結合包括空間、金流及資訊流等面向，提出振興物流方案。
他說，桃園市轄約有一千八百家物流業，是全台最大的物流聚落，物流業在桃園不僅是量的成長，也包括高階化、智慧化等方面的品質成長，許多物流業在非都市土地的工業用地，新政府要振興物流業，應該合理予以擴大適合產創條例，他讚許國泰物流共和國楊梅園區採多層樓坡道式設計，啟用後，貨櫃車可由車道直接開上高樓層，維持高樓層物流的便利，也增加土地利用的效率。
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