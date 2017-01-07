〈北部〉桃市污水下水道接管率 拚年底破10％

2017-01-07

市長：8年內達60％

〔記者謝武雄／桃園報導〕截至去年底，桃園市污水下水道接管戶數有四萬○九一五戶、接管率七．八％，六都中最低，但與前年接管戶數三萬三二一三戶、接管率六．三％相較，去年共增加七七○二戶、成長一．五％；其中，「桃園北區」ＢＯＴ系統貢獻最大，預估該系統到今年底的接管戶將達三萬戶，屆時全市接管率將突破十％，市長鄭文燦表示，八年內的全市接管率將到達六十％目標。

桃園市共有十一處污水下水道建置系統，在ＢＯＴ系統部分，「桃園地區」佔四十四％、中壢卅二％、埔頂二％；在自建系統部分，復興○．一％、龜山二．六％、石門○．五％、大溪一％、楊梅五．五％、「新屋與觀音」三％、「平鎮龍潭山子頂」八％、「機場捷運A7站」一．三％，合計一○○％，全部完工後可涵蓋桃園市都市計畫區內九十六％人口範圍。

大溪、石門後年底完成

其中，復興、龜山系統已完成接管，並公告為污水下水道使用地區；在大溪系統方面，水資源處理中心、主次幹管也已完工，接管戶數二五八九戶，該區的接管率約四十．六％；在石門系統方面，接管戶數二四五六戶，接管率六十一．八％，大溪、石門兩個系統預計在一○八年底完成全區接管。

楊梅今年可有用戶接管

在楊梅系統部分，污水廠第一期工程預計明年底完工，主次幹管第一、二標案完工，第三標案明年完工，分支管網及用戶接管也會陸續發包，預計今年底就有用戶接管；此外，「新屋與觀音」、「平鎮龍潭山子頂」、「機場捷運A7站」三處新開辦地區屬於新計畫區，中央已原則核定，正在審查實施計畫。

在ＢＯＴ系統部分，「桃園地區」系統位於蘆竹區的污水廠第一期工程已經完工，桃園、蘆竹地區部分道路陸續埋管長度卅三公里，接管戶數一萬○八三九戶，預計今年底接管戶將達到三萬戶左右，屆時桃園市接管率將突破十％。

中壢、埔頂系統去年都已完成招商程序，預計今年底開挖埋管，兩案還在打地上權民事官司。在中壢系統部分，市府在一○四年九月的一審勝訴，埔頂系統部分，一○四年十月一審勝訴，兩案都在打二審官司。

市府水務局長劉振宇表示，桃園市約有五十三萬用戶，集合式住宅的接管戶數多，對於提升接管率很有幫助，市府推動集合式住宅接管補助計畫，希望八年內達到六十％普及率的目標。