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〈南部〉神回「冉冉」爭議 林瑞明po馮馬俳句

2017-01-06

馮京當馬涼 臉書引用典故

〔記者劉婉君／台南報導〕總統府春聯「自自冉冉」惹議，《賴和全集》總編輯林瑞明前天才說，總統府還沒問過他的意見，要等總統府問，在此之前不表示意見。不過，林瑞明昨天早上在臉書上發表「台灣俳句：馮馬」，被外界解讀為是對自自冉冉的「神回覆」。

對於各界的解讀，林瑞明並未進一步表達看法，記者試圖打電話、傳簡訊、留言，均未獲得回應。

林瑞明在臉書上發文「台灣俳句：馮馬。馮馬皆是姓，京涼涼京水流動，馬涼當馮京。」雖然沒有其他文字說明，但外界認為講的正是「自自冉冉」事件，引用「錯把馮京當馬涼」典故，超神回覆。

成大教授讚 幽默自我調侃

前台灣文學館館長、成功大學中文系教授陳益源說，從林瑞明的發文來看，應該不是在責怪別人，而是在自我調侃，可見林瑞明的文人風範及雅量。事件發生後，最有資格出來說話的就是他，他卻一直沒有出面，幽默的俳句也符合他豁達的個性。

陳益源也為林瑞明叫屈，林瑞明整理台灣文學資料，不僅起步早，甚至是孤獨的，在那個大家忘記賴和的時代，獨具慧眼，整理、挖掘出賴和的作品、出版，功勞一定要肯定；如果因為排印版的極少數錯字、小瑕疵，就要抹殺他的貢獻，學術界是絕對不會同意的。

「錯把馮京當馬涼」典故，出自考官唱名時將名字看錯，連呼數次無人應答才知道出錯，形容人昏昧不細察，而大擺烏龍。

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  • 《賴和全集》總編輯林瑞明在臉書上發文「台灣俳句：馮馬」，引用「錯把馮京當馬涼」典故，被外界解讀為是對「自自冉冉」春聯爭議的神回覆。（記者劉婉君翻攝）

    《賴和全集》總編輯林瑞明在臉書上發文「台灣俳句：馮馬」，引用「錯把馮京當馬涼」典故，被外界解讀為是對「自自冉冉」春聯爭議的神回覆。（記者劉婉君翻攝）

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