〈南部〉台灣好菜頭 遊安南區拔蘿蔔

2017-01-06

〔記者蔡文居／台南報導〕安南區「台灣好菜頭觀光蘿蔔園」昨天開放拔蘿蔔，吸引大批人潮，不少團體也組團來一日遊同樂，在地學東國小則由校長鄭勝男帶領全校師生一起拔蘿蔔，推展鄉土教學，現場熱鬧滾滾。

蘿蔔園園主黃江龍在安南區學東里種了約八公頃蘿蔔，今年因少雨而大豐收。他說，蘿蔔園結合安南區觀光，其中四公頃開放民眾體驗拔蘿蔔至二月廿日，採預約方式，大人每人二百元可採十五斤、小孩免費。目前已有三、四百台遊覽車報名。

昨天開放首日，共有八台遊覽車、四、五百人參加，安南區媽祖宮社區執行長林文材也結合「安南輕旅行」行程，帶隊來拔蘿蔔。

不少學東學童是第一次拔蘿蔔，覺得很新鮮、好玩，拔到大蘿蔔，還興奮大叫，比中樂透還高興。校長鄭勝男說，全校師生以校外教學健行融合鄉土、自然及環境教育，步行到學區信仰中心慈興宮附近的蘿蔔園，體驗拔蘿蔔，部分家長也隨行，藉機拉近親子關係。