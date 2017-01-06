〈南部〉專治歹嘴斗 赤山尚鶴米上市

2017-01-06

〔記者楊金城／六甲報導〕六甲出好米，又有特產火鶴花，六甲區農會以「高雄一四五」稻米品種推出新品牌「赤山尚鶴米」，「尚鶴」諧音台語「上好」，米飯又香Ｑ，最近上市後口碑不錯。

農會供銷部主任張明文（見圖左）昨天說，農會現有六甲赤山米、台稉九號烏山頭好米兩個品牌米，赤山尚鶴米是以去年二期契作的高雄一四五品種稻米碾製。

農會賣米也以火鶴為LOGO，六甲區區長蔡秀琴幫忙推銷說，六甲農會新研發的赤山尚鶴米，頂港有名聲、下港尚出名，米Ｑ粒粒香、專治歹嘴斗。農會限量發售，高貴不貴，支持尚鶴，大家一整年攏總好！

赤山尚鶴米的名字是農會總幹事許書豪的點子，包裝米上面還印上火鶴花，賣米順便行銷六甲火鶴花，凸顯六甲農業特色，提高農民收益。

張明文說，去年二期作，農會和廿多名農民契作卅三公頃高雄一四五，只留約五公噸碾製包裝米赤山尚鶴米，一包二公斤售價一百六十元。

契作農民張盛強（見圖右，記者楊金城攝）說，高雄一四五適合二期耕種，米粒晶瑩剔透，米飯冷卻後香Ｑ，適合做便當、高級壽司、燴飯和廣東粥。