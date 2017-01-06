〈南部〉國際蘭展玩VR 看見蘭花未來

2017-01-06

3月4日登場

〔記者王涵平／新營報導〕二○一七台灣國際蘭展將於三月四日登場，今年以「DISCOVER SUSTAINABLE ORCHIDS 台南台蘭．生生不息」為主題，四大核心與系列活動，精彩可期。

執行今年國際蘭展的成大研究發展基金會說，規劃爭奇館、鬥豔館、幸福館、未來館等四大展館，置入「水綠．生態」、「科技．智慧」、「生命．蘭坊」、「探索．感動」等四大核心及一系列精彩活動，要讓蘭花之都台南繼續成為國際花卉市場的焦點，引領風騷，再現台灣蘭花王國風華。

發現藥用價值

今年創新導入虛擬實境（VR）技術，讓大眾深入蘭花世界，看到蘭花的未來，並將透過跨國學者參與的國際學術論壇，勾勒發展蘭花的願景及發現蘭花藥用的價值，增強台灣蘭花產業的國際競爭力，打造蘭花永續經營之路。

台南市農業局說，台灣國際蘭展今年繼續在後壁區台灣蘭花生物科技園區舉辦，將與相關單位全力克服現有園區辦理蘭展的展場空間狀況和交通、停車等問題。

台灣國際蘭展以三月一、二日的蘭花競賽揭開序幕，二日迎賓晚宴，三日開幕，舉辦內覽會、商務洽談及國際論壇，四至十三日開放參觀。詳情可上「2017台灣國際蘭展」官網http://www.tios.org.tw/tios/查詢。