| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉國際蘭展玩VR 看見蘭花未來

2017-01-06

3月4日登場

〔記者王涵平／新營報導〕二○一七台灣國際蘭展將於三月四日登場，今年以「DISCOVER SUSTAINABLE ORCHIDS 台南台蘭．生生不息」為主題，四大核心與系列活動，精彩可期。

執行今年國際蘭展的成大研究發展基金會說，規劃爭奇館、鬥豔館、幸福館、未來館等四大展館，置入「水綠．生態」、「科技．智慧」、「生命．蘭坊」、「探索．感動」等四大核心及一系列精彩活動，要讓蘭花之都台南繼續成為國際花卉市場的焦點，引領風騷，再現台灣蘭花王國風華。

發現藥用價值

今年創新導入虛擬實境（VR）技術，讓大眾深入蘭花世界，看到蘭花的未來，並將透過跨國學者參與的國際學術論壇，勾勒發展蘭花的願景及發現蘭花藥用的價值，增強台灣蘭花產業的國際競爭力，打造蘭花永續經營之路。

台南市農業局說，台灣國際蘭展今年繼續在後壁區台灣蘭花生物科技園區舉辦，將與相關單位全力克服現有園區辦理蘭展的展場空間狀況和交通、停車等問題。

台灣國際蘭展以三月一、二日的蘭花競賽揭開序幕，二日迎賓晚宴，三日開幕，舉辦內覽會、商務洽談及國際論壇，四至十三日開放參觀。詳情可上「2017台灣國際蘭展」官網http://www.tios.org.tw/tios/查詢。

廣告
  • 2017台灣國際蘭展將於3月4日在後壁區台灣蘭花生物科技園區登場，創新導入虛擬實境VR技術，讓大眾深入蘭花世界，看到蘭花的未來。（2017台灣國際蘭展提供）

    2017台灣國際蘭展將於3月4日在後壁區台灣蘭花生物科技園區登場，創新導入虛擬實境VR技術，讓大眾深入蘭花世界，看到蘭花的未來。（2017台灣國際蘭展提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
台灣好菜頭 遊安南區拔蘿蔔

安南區「台灣好菜頭觀光蘿蔔園」昨天開放拔蘿蔔，吸引大批人潮，不少團體也組團來一日遊同樂，在地學東國小則由校長鄭勝男帶領全校師生一起拔蘿蔔，推…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤腐乳泥豬肉芋頭餅
小烤箱料理✤烤布蕾
古早味炸醬
油炸料理４種炸法
轉寄

標題：〈南部〉國際蘭展玩VR 看見蘭花未來


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月6日‧星期五‧丙申年臘月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.