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〈南部〉行銷大寮農產 調酒冠軍調「狀元紅」

2017-01-06

農會與和春技術學院策略聯盟

〔記者洪臣宏／高雄報導〕為了行銷在地優良農產品，和春技術學院和大寮區農會昨天締結策略聯盟，學校將推動大寮農產品的銷售和觀光，調酒冠軍蔡弘璟特地以紅豆為材料調出「狀元紅」，讓大家了解紅豆用處、好處多多。

和春技術學院校長王嘉說，透過學術資源和在地農產、觀光合作，期待讓更多人來大寮觀光旅遊、購買大寮在地優良產品。

活動請來和春餐飲系二年級蔡弘璟調出獨家配方的「狀元紅」；蔡弘璟是第廿一屆金爵獎調酒大賽職業大專花式調酒組冠軍，他以大寮紅豆為主要材料，紅豆水沒有味道，他添加了荔枝糖漿調味，擔心有人怕太甜加了鮮乳，調飲中還可以喝到紅豆顆粒，以養生為基調。

策略聯盟簽訂，和春技術學院將協助大寮的農產品透過社群網站拓展知名度，並以農業觀光做行銷，南台灣最大的醬菜工廠、專門提供7-11便當醬菜的「新來源」公司也將加入。

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  • 蔡弘璟應邀以狀元紅調飲行銷大寮紅豆。（記者洪臣宏攝）

    蔡弘璟應邀以狀元紅調飲行銷大寮紅豆。（記者洪臣宏攝）

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