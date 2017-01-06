〈南部〉HBL複賽10日開打 高苑男籃爭八強
2017-01-06
〔記者洪定宏／高雄報導〕一○五學年度高中籃球甲級聯賽（HBL）男生組複賽，將於本月十日至十五日在高雄巨蛋舉行，共有十二支隊伍爭奪八強準決賽門票；其中引人注目的是，高苑工商男籃隊是南台灣唯一代表，董事長余政憲呼籲高雄鄉親進場加油，激勵高苑晉級八強，前進台北小巨蛋，力拚冠軍戰。
高苑工商是HBL傳統勁旅，最佳成績是九十年的亞軍，余政憲延攬金牌籃球教練田本玉掌兵符後，終於在去年擠進暌違已久的前四強，期盼能重返榮耀。
高苑隊長朱力勳表示，今年隊員都是高三學生，打法及經驗更趨成熟，且具有絕佳的抗壓性，會拿出南部人的熱情去拚戰每一場比賽。余政憲鼓勵高苑球員發揮在地優勢，務必場場都要勝戰。
高苑首場於十日晚間七點，迎戰南湖高中；十一日傍晚五點廿分，對抗東泰高中；十二日傍晚五點廿分，迎戰后綜高中；十三日傍晚五點廿分，對抗東山高中；十四日晚間七點，迎戰松山高中，全部免費入場。
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